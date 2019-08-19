Tıbbın kadınlara yönelik 5 ön yargısı

Kalp yetmezliği, Alzheimer, CPR mankenleri, Endometriozis ve ilaçların yan etkileri konularında kadınlara yönelik ‘dışlanma’ hastalıkların erken tanısını geciktirirken; kadınların tedavi olanaklarını da etkiliyor.

Kalp yetmezliği

Geçen hafta yapılan bir araştırma, Avustralya’daki kadınların kalp yetmezliği için önerilen ilacı alma ihtimalinin erkeklerden daha az olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'de, kalp yetmezliğinin bir “erkek hastalığı” olduğu varsayımları da eşitsiz tedaviye yol açıyor. Son 10 yılda bu cinsiyet eşitsizliği nedeniyle 8 binden fazla İngiliz kadın öldü.

Alzheimer hastalığı

Alzheimer hastalığına yakalanma riski yüksek olan kadınlara sözel bellek testi uygulanıyor. 2016 yılında ABD'li bilim insanlarının araştırması, Alzheimer’ın ilk evrelerinde kadınların bu testlerde erkeklerden daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu. Bununla birlikte, bu fark göz önüne alınmadığından, cinsiyetçi tedavi yaklaşımları kadınların tedavi şansını geciktiriyor.

Kadınlar için riskli ilaçlar dikkate alınmıyor

The Guardian’ın haberine göre; kadınlar, tarihsel olarak tıbbi denemelerden dışlanmış ve kadınlar için daha az güvenli veya etkisi daha az ilaçlar ortaya çıktı.

ABD'de kadınlar için kabul edilemez riskleri olan sekiz ilaç 1997 ve 2001 yılları arasında Gıda ve İlaç İdaresi tarafından geri çekildi. Bugün bile, tıbbi denemelerde hala erkekler baz alınıyor ve tüm ilaç araştırmaları sonuçları analiz edilirken kadınlar dikkate alınmıyor.

CPR mankenleri

Pennsylvania Üniversitesi tarafından 2018 yılında yapılan bir çalışma, kadınların kalp durması sırasında izleyicilerden kardiyopulmoner resüsitasyon alma ihtimalinin daha düşük olduğunu göstermiştir.

CPR eğitiminde sadece “erkek” mankenleri kullanılıyor.

“Kadın” mankenlerle çalışmak, yaralanmalara neden olma korkusunu ve göğüslerin CPR'yi daha zor hale getirdiği yanılgısının ortadan kaldırılması için önemli.

Endometriozis

Üreme çağındaki her 10 kadından birini etkileyen jinekolojik bir durum olan endometriozisi olan kadınlar, tanı için genellikle yedi yıldan fazla bekliyor. Bunun nedeni menstrüasyonla ilgili şiddetli ağrı semptomlarının genellikle pratisyen hekimler tarafından “normal” olarak reddedilmesidir. Endometriozis İngiltere'nin CEO'su Emma Cox: “Zamanında teşhis, kadınları yıllarca süren acı, sıkıntı ve acıdan kurtarabilir” dedi.