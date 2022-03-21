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Tıbbıyeliler Anıtkabir'de buluştu
14 Mart Tıbbiyeliler Derneği’nin her sene düzenlediği Anıtkabir buluşmasına bu sene bini aşkın hekim ve tıp fakültesi öğrencisi katıldı.
Tıbbıyeliler Anıtkabir'de buluştu
21 Mart 2022 17:32 -
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14 Mart Tıbbiyeliler Derneği’nce her yıl düzenlenen Anıtkabir buluşması bu yıl da bini aşkın hekim ve tıp fakültesi öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program öncesi bulundukları şehirlerden yola çıkan tıbbiyeliler 19 Mart sabahı 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği genel merkezinde buluştu. Üyeler ve tıbbiyeliler Anıtkabir aslanlı yolda yürüyüşe başlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir programı sonrası basın açıklaması yapan tıbbiyeliler, akşam Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri ve ödül töreni için Ankara Üniversitesi’ne geçti.

Ödül töreninin ardından program sona erdi.

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14 mart tibbiyeliler dernegi anitkabir tip fakultesi ogrencisi

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