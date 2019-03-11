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Tıbbiyeliler Ata'nın huzurunda: '14 Mart'ın 100. yılında huzurunuzda olmanın onurunu yaşıyoruz'
14 Mart Tıbbiyeliler Derneği üyeleri, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Tıbbiyeliler Ata'nın huzurunda: '14 Mart'ın 100. yılında huzurunuzda olmanın onurunu yaşıyoruz'
11 Mart 2019 - AA
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14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e gelen dernek üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen heyet adına 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Başkanı Dr. Abdulbaki Artık, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Artık, deftere şunları yazdı: 

"Türk Tıbbiyelilerinin, İstanbul'un işgaline baş kaldırış tarihi olan 14 Mart 1919'un 100. yıl dönümünde manevi huzurunuzda bir kez daha toplanmış olmanın onurunu yaşıyoruz.

Bundan yıllar önce memleket ve millet dört koldan kuşatma altında iken vatanı tarumar etmek isteyen düşmanlara karşı açtığın bayrak bugün hala dalgalanıyor. Vatanın kurtuluşu için verilen mücadele yanında olan ve kurtuluş ve zaferden bir an bile tereddüt etmeden vatan sevdalısı tıbbiyeliler, Trablusgarp'ta, Balkanlarda, Doğu Cephesi'nde, Batı Cephesi'nde nasıl yüce Türk milletinin yanında dimdik ayakta duruyorlarsa bugünde aynı şuur ve inançla dimdik ayaktadırlar. Yaktığın bağımsızlık meşalesi vatan sathını bir güneş ihtişamıyla aydınlatırken bizler, Türk tıbbiyelileri olarak bu meşalenin en yılmaz savunucuları ve koruyucularıyız.

Tıbbiye hangi şart altında olura olsun Türk milletinin bekası için yemin ve and içmiş, bu yönde can vermiş, kan vermiş yıkılmaz ve sarsılmaz bir kaledir. Gazi Paşam, bu kale bugün de yarın da tarihin göz bebeğine vurulmuş altın yaldızlı bir Türk mührü misalince ilelebet payidar kalacaktır.

Büyük Atatürk, cennet vatanın dört bir köşesinden Ankara'ya akın eden 1919 ruhu ile manevi huzurunuzda toplanan yüzlerce Türk tıbbiyelisi olarak; 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla mevcudiyetini her koşulda muhafaza etmesini bilmiş büyük Türk milletine tüm varlığımızla hizmet edeceğimize ve Türk devletlerinin ebedi müddet yaşama ülküsü davası uğruna vazifeye atılmak için içinde bulunduğumuz vaziyetin imkan ve şeraitini asla düşürmeyeceğiz."

Anıtkabir'deki programın ardından Anıtpark'ta açıklama yapan Artık, Türk tıbbiyelileri olarak her sene 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle düzenledikleri geleneksel Anıtkabir ziyaretini bu yıl ayrı bir kıvançla ve gururla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Artık, bu sene 100'üncü yılı kutlanacak tıp bayramının tarihçesinin her Türk hekimi tarafından kavranması gerektiğine dikkati çekerek, 14 Mart Tıp Bayramı'nı işgali kabullenmeyen vatanseverlerin özgürlük çığlığının bir ifadesi olarak gördüklerini belirtti.

Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlaline de değinen Artık, "İnsanlığın talan edildiği Doğu Türkistan'da, işkencelere maruz kalan soydaşlarımızın yalnız olmadığını haykırıyoruz. Çin mezaliminin sona ermesini umut ediyor ve elinden gelen yardımı esirgeyen her muktedir kurum, kuruluş ve kişiyi kınıyoruz." ifadelerini kullandı. 

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