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Ticaret Bakanı Pekcan maske fırsatçılarını gündeme aldı: Ceza uygulanacak
Pekcan "Vatandaşlarımız bu şikayetlerini Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı' mobil uygulamasından ulaştırabilir" dedi
Ticaret Bakanı Pekcan maske fırsatçılarını gündeme aldı: Ceza uygulanacak
27 Şubat 2020 - AA
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Bakan Pekcan, dünyadaki Kovid-19 salgınının ardından yurt içinde maskeye fahiş fiyatlar uygulandığına ilişkin iddiaların sorulması üzerine şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maskelerde fiyat artışı yönünde şikayetler var. Bugüne kadar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan, Fethiye Devlet Hastanesinden ve internet üzerinden satışlarla ilgili şikayet aldık. Bize toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi. Vatandaşlarımız bu şikayetlerini bize Alo 175'e başvurarak ya da 'Haksız Fiyat Artışı (HFA)' mobil uygulamasından ulaştırabilir. Vatandaşlar şikayet başvuru bölümüne bastıklarında buraya ürün ya da firma hakkında bilgi ve fotoğraf da ekleyebiliyorlar. Bunu gönderdikleri anda hem Bakanlığımızın merkez sistemine hem de aynı anda o ilin ticaret il müdürüne gidiyor ve hemen gerekli tedbirler alınıyor. Bunun takibini yürütüyoruz, konuyla ilgili ne yapıldığına yönelik sistem üzerinden yeniden vatandaşa bildirimde bulunuyoruz.

Vatandaşın şikayeti üzerine buralarda tespitler yapıyoruz ancak biz burada Ticaret Bakanlığı olarak hemen ceza kesmiyoruz. Bizim Reklam Kurulumuz var ve orada 19 üye bulunuyor. Bu üyelerin sadece başkanı ve bir üyesi Ticaret Bakanlığından, 17'si sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinden oluşuyor. Tespitler sonucunda önce firmadan savunma istiyoruz. Sebeplerine bakıyoruz ve bunu değerlendirdikten sonra Reklam Kurulu tarafından ceza kesilebiliyor. Reklam Kurulu toplantısı 10 Mart'taydı, biz onu maske şikayetlerinden dolayı 3 Mart'a çektik. Savunmaların çoğu da geldi. Bu arada şikayet gelirse onları da değerlendirmeye alacağız. En fazla 104 bin liraya kadar cezası var."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus maske ceza

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