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Ticaret Bakanı Pekcan: Sarp, Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarının kapasiteleri artırıldı
Ticaret Bakanı Pekcan, "İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda kaldık. Gürcistan üzerinden Sarp Sınır Kapımızın, Türkgözü'nü ve Çıldır Aktaş kapımızın kapasitelerini artırdık." dedi
Ticaret Bakanı Pekcan: Sarp, Türkgözü ve Aktaş sınır kapılarının kapasiteleri artırıldı
27 Şubat 2020 - AA
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Kilis- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nı ziyaret ederek, toplantı salonunda ilgililerden brifing aldı.

Bakan Pekcan, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kilis'teki temasları kasamında partisinin Siyaset Akademisi programına katılacağını, ardından il koordinasyon kurulunda esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelip, talep ve sorunları dinleyeceklerini söyledi.

Öncüpınar Gümrük Kapısı'nı ziyaret ettiğini, buradaki ihtiyaçları, eksiklikleri yerinde tespit ettiklerini anlatan Pekcan, eksiklikleri en kısa sürede gidereceklerini ifade etti.

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Pekcan, bir gazetecinin sınır kapılarında yeni tip koronavirüse karşı alınan önemlemlere ilişkin sorusu üzerine, "Bununla ilgili bir çalışma grubumuz var kabinede, ilgili bakanlıklarla beraber. Biz kapılarımızda her türlü önlemi, güvenlik tedbirlerini alıyoruz. Özellikle öncelikli riskli kapılarımızda maske olsun, eldiven olsun, dezenfektan olsun..." dedi.

Bütün kapıları, özellikle İran sınır kapılarını dezenfekte ettiklerini anlatan Pekcan, şöyle devam etti:

"İran'daki olaylar biraz kontrolden çıkınca biz mecburen İran kapımızı kapatmak zorunda kaldık. Aslında İran bizim Orta Asya'ya da ihracat yolumuz ama Gürcistan'la şu an temas halindeyiz. Azerbaycan'dan yeni geldik. Gürcistan üzerinden Sarp Sınır Kapımızın, Türkgözü'nün ve Çıldır Aktaş kapımızın kapasitelerini artırdık. Sarp kapımızda aydınlatma yaptık, şu an 24 saat, tarım ürünlerinin dahil kontrollerini yapabilir hale geldiler. Aktaş kapımızda günlük 500 araca kadar çıkabiliyoruz. Şu anda 200 araç ama onu da 500'e kadar artırabileceğiz. Dolayısıyla İran'dan verdiğimiz açığı buradan kapatabiliriz. Onun dışında bizim Bakü-Tiflis-Kars demir yolumuz var. Bu hatta günde 1 tren çalışıyor ve 40 vagon. Bunu 60 vagona çıkartabiliyoruz. Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüştüm. Gerekirse bu hattı 7 tren-güne kadar çıkartabiliyoruz. Dolayısıyla yeter ki ihracatçılarımız istesin biz onlar için önlerindeki tüm engelleri kaldıracağız, bunun içinde, bu geçiş döneminde, bu süreç içerisinde kotalar da dahil.

Anahtar Kelimeler:

ticaret bakani ruhsar pekcan oncupinar gumruk kapis

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