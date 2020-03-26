Ticaret Bakanı Pekcan: Solunum cihazı ihracatı ön izne bağlandı

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26 Mart 2020 09:30
ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesi için ihracatını ön izne bağladık." dedi.
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