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TİKA acil tıp kapasite artırma eğitimlerine başladı
TİKA 12 ülkeyi kapsayan acil tıp kapasite artırma eğitimlerine Cibuti ve Çad'da başladı
TİKA acil tıp kapasite artırma eğitimlerine başladı
12 Mart 2019 - AA
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre Başkanlık, İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ve Türkiye ile Sudan sağlık bakanlıkları iş birliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 12 ülkede yapılması kararlaştırılan acil tıp kapasite artırma eğitimlerini ilkini Cibuti ve Çad'da gerçekleştirdi. 

TİKA tarafından yürütülen Acil Tıp Kapasite Artırma Programı (ATKAP) kapsamında 2017'de başlayan acil tıp eğitim programını tamamlayan 58 Sudanlı Acil Tıp Eğitmeni, tecrübelerini, İİT üyesi 12 ülkedeki Acil Tıp Personeline 2019 itibarıyla aktarmaya başladı.

İİT üyesi ülkeler nezdinde Afet ve Acil Durum Müdahalelerine yönelik eş güdüm ve ortak kapasitenin oluşturulması hedefiyle Cibuti ve Çad'da düzenlenen eğitimlerde, Sudanlı ve Türk eğitmenlerden oluşan ekipler, bu iki ülkede 60 kişilik Acil Servis Birimi personeline eğitimler verdi.

Eğitimler için ihtiyaç duyulan medikal malzeme, maket, tıbbi ekipmanlar TİKA tarafından Cibuti Cumhuriyeti ve Çad Cumhuriyeti sağlık bakanlıklarına temin edildi.

Açıklamaya göre proje çerçevesinde, İİT bünyesinde acil sağlık hizmetleri alanında liderlik rolü üstlenen Sudan'ın, söz konusu görevi yerine getirmek üzere ihtiyaç duyduğu yerli eğitici havuzunun oluşturulması amacıyla 2017-2018 döneminde 58'i eğitici olmak üzere toplam 228 Sudanlı sağlık personeline Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş (ADG) eğitimleri verilerek Sudan'ın beşeri kapasitesinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler tamamlanmıştı.

Söz konusu eğitimlerin ilk aşamasında, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ile Sudanlı eğitmenler, Cibuti ve Çad'da ilk Acil Tıp Müdahale Eğitmen havuzu oluşturmak üzere aktif görevde olan ambulans hizmetleri ve hastanelerin acil bölümlerinde çalışan hekim ve yardımcı toplam 60 sağlık personeline Afet ve Acil Durum Müdahalelerine Giriş Eğitimi'ni tamamlamıştı.

Program kapsamında, kursiyerlerden başarılı olan katılımcılara yönelik ileri seviye ve eğitici eğitim verilmesinin yanı sıra Cibuti ve Çad'ın ilk eğitmen kapasitesinin oluşturulması amaçlanıyor.

Anahtar Kelimeler:

tika saglik bakanligi cibuti cumhuriyeti cad cumhuriyeti

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