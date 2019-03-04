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TİKA Batı Afrika ülkesinde: 16 kişilik gönüllü ekip eğitimler verdi
TİKA ile BİSEG iş birliğinde 16 kişilik gönüllü ekip, Batı Afrika ülkesi Nijer'e sağlık hizmeti ulaştırdı
TİKA Batı Afrika ülkesinde: 16 kişilik gönüllü ekip eğitimler verdi
04 Mart 2019 - AA
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Bir İnsan Dünyaya Bedeldir Sağlık ve Eğitim Köyleri Gönüllüler Derneği (BİSEG) iş birliğinde 16 kişilik gönüllü ekip, Batı Afrika ülkesi Nijer'e sağlık hizmeti ulaştırdı.

TİKA'nın yazılı açıklamasına göre, Nijer'de ihtiyaç duyulan tıbbi operasyonları yapmak, sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmak ve ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2006'dan bu yana TİKA tarafından sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Açıklamaya göre, 24. Nijer Sağlık Organizasyonu kapsamında gönüllü ekip, Nijer'in Agadez şehrinde geniş bir sağlık taraması, cerrahi operasyonlar, diş tedavileri, endoskopi ve laparoskopi eğitimleri gerçekleştirdi.

Organizasyonda kullanılan endoskopi cihazını da TİKA temin etti.

Organizasyonu yakından takip eden Agadez Valisi Sadou Soloke, Türklerin Nijer'e gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Türkleri yabancı olarak görmüyoruz, sadece sağlık alanında değil her alanda iş birliğine açığız" ifadesini kullanan Soloke, Nijer Başbakanı Brigi Rafini'nin de konu üzerinde hassasiyetle durduğunu belirtti. 

Anahtar Kelimeler:

tika biseg nijer sadou soloke

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