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TİKA'dan Makedonya sağlık sektörüne destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Makedonya'nın kuzeybatısındaki Bogovinje Belediyesine bağlı Urviç köyünde sağlık ocağının tadilatı, tefrişatı ve donanımı projesi gerçekleştirildi.
TİKA'dan Makedonya sağlık sektörüne destek
16 Mayıs 2018 -
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BOGOVİNJE (AA) - Projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden, Bogovinje Belediye Başkanı Albon Cemaili, Kalkandelen Sağlık Ocağı Müdürü Tahir Tahiri'nin yanı sıra köy halkı katıldı.

Makedonya Sağlık Bakanı Filipçe, ramazanın başlangıcında aynı zamanda köyde restore edilen sağlık ocağının açılışının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Filipçe, "Sağlık ocağı, Urviç, Yalovyane ve Novo Selo köylerinin sakinlerine sağlık ve diş hekimi hizmeti vermek üzere TİKA tarafından en çağdaş donanımlarla donatıldı. Kalkandelen Sağlık Ocağı bünyesinde görev yapacak doktor ve hemşire ekibi de hazır. Bunlar yakın zamanda işe başlayacak." dedi.

"Makedonya sağlık sistemine yardım eden en önemli kurumlardan biri" olarak nitelendirdiği TİKA'ya teşekkür eden Filipçe, bu iş birliğin ileride de devam etmesi temennisinde bulundu.

TİKA Üsküp Koordinatörü Ayden de kurum olarak Makedonya'da birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ancak sağlık projelerine daha büyük önem verdiklerini söyledi.

Makedonya'da sağlık alanındaki projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Ayden, son 4 ayda 20 milyon denarın (yaklaşık 325 bin avro) üzerinde harcama yaptıklarını söyledi.

Bogovinje Belediye Başkanı Cemaili ise TİKA sayesinde belediye çerçevesindeki en iyi sağlık ocaklarından birine sahip olduklarını vurgulayarak, “Türk hükümeti ile Türk halkı sayesinde, belediye ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde de yeni bir sağlık ocağına kavuştuk.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kalkandelen Sağlık Ocağı Müdürü Tahiri söz konusu sağlık ocağının restorasyon taleplerine olumlu yanıt veren TİKA’ya teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:

makedonya tika

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