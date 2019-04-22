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TİKA'dan Myanmar'a sağlık kliniği: İlk faaliyet 0-5 yaş arası çocuklar aşılandı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yaptırılan Myanmar'ın Arakan eyaletindeki Sittwe Kliniği hizmete açıldı
TİKA'dan Myanmar'a sağlık kliniği: İlk faaliyet 0-5 yaş arası çocuklar aşılandı
22 Nisan 2019 - AA
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TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yapımına 2017'de başlanan eyalet başkenti Sittwe'deki Myanmar Sağlık ve Spor Bakanlığı Sittwe Kliniği, sağlık ekipmanlarının temin edilmesinin ardından hizmet vermeye başladı.

Kısıtlı sağlık imkanlarına sahip Arakanlı Müslümanların yaşadığı bölgede hizmet veren kliniğin ilk faaliyeti, 0-5 yaş arası 60 çocuğun aşılanması oldu.

Dört ana birimden oluşan Sittwe Kliniği’nde, küçük cerrahi operasyonların yanı sıra anne ve çocuk sağlığı ile genel sağlık başta olmak üzere ayakta tedavi hizmeti verilecek. Klinikten, yılda 20 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor.

Klinikte verilen sağlık hizmetleri, tüm etnik ve dini kesimlerin erişimine açık olacak.

Sittwe Kliniği, son 7 yıldır çatışmaların sürdüğü bölgede sosyal uyum ve toplumsal barışa da katkı sağlayacak.

Anahtar Kelimeler:

tika myanmar asilama

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