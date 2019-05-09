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TİKA'nın eğitimini tamamlayan Afgan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, çocuk ve doğum hastanelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik "yeni doğan canlandırma" ve "hoş geldin bebek" eğitim programlarının ikinci bölümü tamamlandı.
09 Mayıs 2019 - AA
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Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) iş birliğinde düzenlenen 35 sağlık personelinin katıldığı programlarda, yeni doğan canlandırma tekniklerine ilişkin, Türkiye'den gelen uzman ve doktorlar tarafından verilen 3 günlük eğitim sonunda sağlık personellerine sertifikaları takdim edildi.

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, eğitimlerin, 9 vilayetin devlet hastanelerinin yeni doğan servislerinde görev yapan personelin bilgilerini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.

İki ayrı bölümde toplam 70 sağlık personeline eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, sağlık eğitimleri başta olmak üzere eğitim programlarının devam ettirileceği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:

tika uluslararasi doktorlar dernegi

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