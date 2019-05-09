TİKA'nın eğitimini tamamlayan Afgan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı

Uluslararası Doktorlar Derneği (AID) iş birliğinde düzenlenen 35 sağlık personelinin katıldığı programlarda, yeni doğan canlandırma tekniklerine ilişkin, Türkiye'den gelen uzman ve doktorlar tarafından verilen 3 günlük eğitim sonunda sağlık personellerine sertifikaları takdim edildi.
TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, eğitimlerin, 9 vilayetin devlet hastanelerinin yeni doğan servislerinde görev yapan personelin bilgilerini artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi.
İki ayrı bölümde toplam 70 sağlık personeline eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, sağlık eğitimleri başta olmak üzere eğitim programlarının devam ettirileceği vurgulandı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/05-11/05
|12. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
|BEYİN VE...
|İSTA
|10/05-11/05
|TAKD Uzlaşı Sempozyumu
|TIBBİ...
|MUĞL
|10/05-11/05
|Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019
|ÜROLOJİ
|ANKA
|24/05-25/05
|Marmara Odyoloji Günleri-2019
|DİĞER
|İSTA
|25/05-25/05
|Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
|ROMATOLOJİ
|İSTA
|25/05-26/05
|MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA