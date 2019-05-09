TİKA'nın eğitimini tamamlayan Afgan sağlık çalışanları sertifikalarını aldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla, Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde, çocuk ve doğum hastanelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik "yeni doğan canlandırma" ve "hoş geldin bebek" eğitim programlarının ikinci bölümü tamamlandı.

09 Mayıs 2019 - AA