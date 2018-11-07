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TİKA'nın Özbekistan'daki Sağlık Haftası etkinliği: 'Ata yurdunuza hoşgeldiniz'
Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve beraberindeki heyet, TİKA'nın Özbekistan'ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlı Nukus şehrinde düzenlediği "Özbekistan-Türkiye Ortak Sağlık Haftası" etkinliği kapsamında Karakalpakistan Yüksek Meclis Başkanı Musa Erniyazov tarafından kabul edildi.
TİKA'nın Özbekistan'daki Sağlık Haftası etkinliği: 'Ata yurdunuza hoşgeldiniz'
07 Kasım 2018 - AA
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Özbekistan'a bağlı Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti'nin en üst organı olan Yüksek Meclis'in binasında Büyükelçi Şen, TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar ve Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Arif Çetin ile görüşen Erniyazov, Türklerin asıl vatanının Aral havzası olduğunu kaydederek, Türk heyetine "Ata yurdunuza hoş geldiniz." dedi. 

Türk yatırımcılar ve iş adamlarıyla iş birliğini geliştirmek istediklerini kaydeden Erniyazov, son olarak bir Türk şirketi ile Kungrad'daki bir sodyum fabrikasının satın alınması konusunda görüşmelerin sürdüğünü belirtti. 

Görüşmede yer alan Yüksek Meclis Başkan Yardımcısı Atacan Hamrayev de kuruyan Aral Gölü'nün dibinde oluşan tuzlu kumların rüzgarla çevreye yayılmasını önlemek amacıyla ağaçlandırma çalışmalarında Türkiye ile iş birliği yapabileceklerini dile getirdi. 

Hamrayev ayrıca, sağlık alanında Türkiye ile iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini kaydederek, son olarak bir Türk şirketine Nukus'taki bir binanın hastane kurulmak üzere ücretsiz verildiğini aktardı. 

Büyükelçi Şen de son dönemde Özbekistan ile Türkiye arasındaki parlamentolar arası ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu, bu çerçevede Karakalpakistan ile de ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti. Şen, ayrıca Nukus'ta başlayan "Özbekistan-Türkiye Ortak Sağlık Haftası" kapsamındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Çağlar da TİKA olarak gelecek sene Aral Gölü'nün kuruyan dibini ağaçlandırma çalışmalarını başlatmayı ve ilk etapta 5 bin hektar alana çölde doğal koşullarda yetişen "saksavul" fidanını dikmeyi planladıklarını anlattı. 

Görüşmenin ardından Büyükelçi Şen ve Erniyazov hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türk heyeti daha sonra Karakalpakistan Yüksek Meclisi binasını gezdi.

Anahtar Kelimeler:

tika ozebkistan

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