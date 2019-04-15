Tip 2 diabette kullanılan ilaç böbrek yetmezliğini riskini azaltıyor

MEDİMAGAZİN-The New England Journal of Medicine’de dün yayımlanan bir araştırmada tip 2 diyabet ve böbrek hastalığı olan hastalarda kanagliflozinin böbrek yetmezliği ve kardiyovasküler sistem sorunlarıyla ilgili riskin azaldığı bulundu.

Araştırmaya tip 2 diabet ve kronik böbrek hastalığı olan 30 yaş üstü 4 bin 401 hasta alındı. Mart 2014 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında izlenen hastalarda 3, 13 ve 26. Haftalarda değerler kontrol edildi.

Randomize çift kör çalışmada kanagliflozin kullanan grupta böbrek nedenlerinden kaynaklanan ölüm riskinin yüzde 34, son dönem böbrek hastalığı riskinin ise yüzde 32 oranında düşük olduğu tespit edildi. Bu grupta ayrıca kardiyovasküler komplikasyonlar, felç ve hastanede yatış riski de daha düşüktü.