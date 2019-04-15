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Tip 2 diabette kullanılan ilaç böbrek yetmezliğini riskini azaltıyor
Tip 2 diyabette kullanılan SGLT-2 inhibitörü bir ilacın hastalarda böbrek yetmezliği riskini azalttığı bulundu.
Tip 2 diabette kullanılan ilaç böbrek yetmezliğini riskini azaltıyor
15 Nisan 2019 -
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MEDİMAGAZİN-The New England Journal of Medicine’de dün yayımlanan bir araştırmada  tip 2 diyabet ve böbrek hastalığı olan hastalarda kanagliflozinin böbrek yetmezliği ve kardiyovasküler sistem sorunlarıyla ilgili riskin azaldığı bulundu.

Araştırmaya tip 2 diabet ve kronik böbrek hastalığı olan 30 yaş üstü 4 bin 401 hasta alındı. Mart 2014 ve Mayıs 2017 tarihleri arasında izlenen hastalarda 3, 13 ve 26. Haftalarda değerler kontrol edildi.

Randomize çift kör çalışmada kanagliflozin kullanan grupta böbrek nedenlerinden kaynaklanan ölüm riskinin yüzde 34, son dönem böbrek hastalığı riskinin ise yüzde 32 oranında düşük olduğu tespit edildi. Bu grupta ayrıca kardiyovasküler komplikasyonlar, felç ve hastanede yatış riski de daha düşüktü.

Anahtar Kelimeler:

tip 2 diyabet bobrek hastaligi diyabet

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