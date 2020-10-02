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Tip 2 diyabet ilacı sitagliptin, Covid-19 tedavisinde mortalite oranlarını düşürüyor
Tip 2 diyabette kan şekerini düşüren bir ilaç olan sitagliptinin, Covid-19’a yakalanmış diyabet hastalarının üzerinde olumlu etkileri olduğu keşfedildi.
Tip 2 diyabet ilacı sitagliptin, Covid-19 tedavisinde mortalite oranlarını düşürüyor
02 Ekim 2020 10:30 -
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MEDİMAGAZİN-İtalya’da yapılan gözlemsel bir çalışmada araştırmacılar, insülin ilacına ek olarak sitagliptin verilen hastaların ölüm oranının (yüzde 18) yalnızca insülin ilacı alan diğer hastalara göre (yüzde 37) daha düşük olduğunu buldular.

Boston Çocuk Nefroloji Bölümü ve Milan Üniversitesinde diyabet üzerine araştırmalar yapan Paolo Fiorina, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan bir hastada tip 2 diyabet varsa, bu hasta üzerinde sitagliptin kullanmanın makul olduğunu söyledi.

Fiorina, diyabetik Covid-19 hastaları için hala çok az tedavi yöntemi olduğunu, bu yüzden de bulgular için son derece heyecanlı olduğunu belirtti. Ayrıca, ilacın etki mekanizmasına dayanarak Fiorina ve meslektaşları, sitagliptinin diyabet hastası olmayan diğer Covid-19 hastalarında da işe yarayabileceğine inanıyor.

Çalışmaya, 1 Mart – 30 Nisan 2020 tarihleri arasında Kuzey İtalya’daki yedi hastanede tedavi edilen tip 2 diyabet hastalığına sahip 338 Covid-19 hastası dahil edildi. Bunlardan yarısına sadece insülin ilacı verildi; diğer yarısında ise insülin ilacına ek olarak sitagliptin kullanıldı. Çalışma sonucunda, sitagliptin alan hastalarda mortalite oranında azalma görüldü ve klinik olarak iyileşme olasılıkları çok daha yüksekti.

Fiorina, bulguların plasebo kontrollü, ileriye dönük bir çalışmada doğrulanması gerektiğini, ayrıca sitagliptini diyabeti olmayan Covid-19 hastalarında da test etmek için onay beklediklerini ifade etti.

 

Anahtar Kelimeler:

sitagliptin diyabet covid-19

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