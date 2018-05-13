Tip 2 diyabetliye kilo verdirten diyet

Grup ikiye ayrılarak birine geleneksel diyabet tedavisi yapıldı. 149 kişilik diğer gruba ise günde 825-853 kalorilik olmak üzere 3-5 ay aralığında süren beslenme şekli uygulandı. Bu beslenmede sağlıklı sebzemeyve içecekleriyle çorbalar verildi. Bu beslenme şekli 2-8 hafta uygulandıktan sonra normal besinler vücuda yeniden tanıtıldı. Psikologlardan yardım alan hastaların, yeniden besin tanıtımından sonra kilolarını kontrol edebildiği görüldü.