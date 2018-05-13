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Tip 2 diyabetliye kilo verdirten diyet
İngiltere'de tip 2 diyabet teşhisi konulan 20-65 yaşları arasındaki 298 kişi üzerindeki çalışmada, uygulanan diyet sayesinde hastaların yüzde 86'sının en az 15 kg vererek hastalıklarını geriletebildiği görüldü.
Tip 2 diyabetliye kilo verdirten diyet
13 Mayıs 2018 - SABAH
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Grup ikiye ayrılarak birine geleneksel diyabet tedavisi yapıldı. 149 kişilik diğer gruba ise günde 825-853 kalorilik olmak üzere 3-5 ay aralığında süren beslenme şekli uygulandı. Bu beslenmede sağlıklı sebzemeyve içecekleriyle çorbalar verildi. Bu beslenme şekli 2-8 hafta uygulandıktan sonra normal besinler vücuda yeniden tanıtıldı. Psikologlardan yardım alan hastaların, yeniden besin tanıtımından sonra kilolarını kontrol edebildiği görüldü.

Anahtar Kelimeler:

arastirma tip 2 diyabet diyet

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