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Tıp Bayramının 100. yılında hekimlerden Atatürk anıtında mesaj
14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Tabip Odası tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu
Tıp Bayramının 100. yılında hekimlerden Atatürk anıtında mesaj
14 Mart 2019 - AA
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Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk anıtı önünde yapılan törene, Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Dr. Alev Türe ve Yönetim Kurulu üyeleri ile kentteki hastane ve okul yöneticileri katıldı.

Başkan Türe, burada yaptığı konuşmada, Tıp Bayramı'nın 100. yılını kutladıklarını belirtti.

Bundan bir asır önce tıbbiye öğrencilerinin yaptığı direniş dolayısıyla 14 Mart tarihinin Tıp Bayramı olarak kutlandığını aktaran Başkan Türe, şunları kaydetti:

“Hekim ve doktorlar her zaman toplumsal sorunlara karşı duyarlılık göstermiştir. Bu duyarlılığın devamı olarak da, her yıl bu gün Tıp Bayramını kutluyoruz. Bu gün 100. yılımız dolayısıyla daha coşkulu ve anlamlı kutluyoruz. Ben sizlerin nezdinde temsil ettiğiniz tüm çalışanlarınızın, sağlık çalışanlarının, hekim arkadaşlarımızın tıp bayramını kutluyorum. Sağlıklı, mutlu çalışma ortamlarında hep beraber güvenle ilerleyeceğimiz, ekip ruhuyla el ele yürüyeceğimiz günler gelmesini diliyorum."

Konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Başkan Alev Türe, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Anahtar Kelimeler:

tip bayrami 14 mart afyonkarahisar tabip odasi

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