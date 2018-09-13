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Tıp Bilimine yön veren 100 Türk'ten biri konuştu: 'Deneyimler gençlerle paylaşılmalı'
Turkishtime tarafından hazırlanan "Tıp bilimine yön veren 100 Türk" kitabında yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, bilimi sadece kullanmak değil, üretmek ve bilimsel çalışmaları mutlaka artırmak gerektiğini söyledi.
Tıp Bilimine yön veren 100 Türk'ten biri konuştu: 'Deneyimler gençlerle paylaşılmalı'
13 Eylül 2018 - AA
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Amerikan Kardiyoloji Koleji Kalp Çarpıntıları Liderlik Konseyi Üyesi de olan Prof. Dr. Görenek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada özellikle tıp alanında daha çok söz sahibi olabilmek için önerilerini bizlerle paylaştı.

"Bilimi sadece kullanmak değil, üretmek gerekir. Bunun için de çok merkezli, çok katılımlı ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarımızı mutlaka arttırmalıyız." diyen Görenek, zamanı iyi kullanmamız ve aynı anda birkaç işi yapmayı öğrenmemiz gerektiğini belirtti.

Görenek, hem bilim üretmeye çalışan hem eğitimle ilgilenen hem de hastalarına şifa dağıtan tıp bilim insanları olarak "Hele şu iş bir bitsin, sonra rahat rahat öbürüne başlarım" diye düşünme lüksümüzün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı saygın bilimsel derneklerle olabildiğince yakın ilişkide olmalıyız. Karşılaştığımız ya da karşılaşacağımız haksızlıklar, kişisel sorunlar bizi dış dünyaya küstürmemelidir. Unutmamalıyız ki kişiler gelir geçer, kalıcı olan kurumlardır. Deneyimlerimizi mutlaka genç öğretim üyeleriyle paylaşmalı, uluslararası alanda önlerini açmalıyız. Onları rakip olarak görmemeliyiz. Ne kadar çok öğretim üyemiz yurt dışına açılır, iyi ilişkiler kurar ve başarılı olursa yurt dışı çalışmalarda ve derneklerde o kadar güçlü oluruz."

Prof. Dr. Görenek, ekip çalışmasının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "(Her şeyi ben yaparım) diye düşünürseniz, bu olmaz. Yorulur, yılgınlığa düşer ve sonra da bilim üretmekten vazgeçersiniz." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

prof dr bulent gorenek amerikan kardiyoloji koleji kalp carpintilari tip bilimi

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1) Mustafa Kıvrak (Genel cerrah)
13.09.2018 16:39:59
Bilgilerin paylaşılması çok önemli bazen mesleğe yeni başlamış birimizinde havuza verecek bilgisi olabilir
Ancak bunlar bir sistem meselisi Sadece ben bileyim egosundan kurtulmalıyız
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