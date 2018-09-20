Tıp bilimine yön veren 2 bilim insanı Ege Üniversitesinde çalışmalarına devam ediyor

Üniversiteden yapılan açıklamada, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın listede yer alan akademisyenlerle bir araya geldiği bildirildi. Akademisyenleri kutlayan Budak, Tıp Fakültesinin uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.
Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokulları bir araya getirecek sağlık kampüsü konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildiren Budak, "Bu altyapı çalışmalarımızın tamamlaması ile akademik başarımızın daha da artacağına inanıyorum. Sizleri bu başarılarınızdan dolayı kutluyor başarınızın uluslararası düzeyde sağlık hizmeti ve bilim üretme çabası içerisindeki akademisyenlerimize örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kitapta yer alan bilim insanlarından olan ve Türkiye'de hepatit tedavisine katkıları olan Prof. Dr. Ulus Salih Akarca, çalışmalarını EÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı'nda sürdürüyor.
EÜ Tıp Fakültesi'ni birinci olarak bitiren Prof. Dr. Necil Kütükçüler ise halen EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|22/09-22/09
|Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA
|20/09-23/09
|15. Metabolik Sendrom Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|21/09-23/09
|2. ULUSAL BÜTÜNCÜL PSİKOTERAPİ KONGRESİ
|PSİKİYATRİ
|KOCA