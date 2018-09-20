SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp bilimine yön veren 2 bilim insanı Ege Üniversitesinde çalışmalarına devam ediyor
Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ulus Salih Karaca ile Prof. Dr. Necil Kütükçüler'in "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" kitabında yer aldığı bildirildi
Tıp bilimine yön veren 2 bilim insanı Ege Üniversitesinde çalışmalarına devam ediyor
20 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Üniversiteden yapılan açıklamada, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın listede yer alan akademisyenlerle bir araya geldiği bildirildi. Akademisyenleri kutlayan Budak, Tıp Fakültesinin uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokulları bir araya getirecek sağlık kampüsü konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildiren Budak, "Bu altyapı çalışmalarımızın tamamlaması ile akademik başarımızın daha da artacağına inanıyorum. Sizleri bu başarılarınızdan dolayı kutluyor başarınızın uluslararası düzeyde sağlık hizmeti ve bilim üretme çabası içerisindeki akademisyenlerimize örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan bilim insanlarından olan ve Türkiye'de hepatit tedavisine katkıları olan Prof. Dr. Ulus Salih Akarca, çalışmalarını EÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı'nda sürdürüyor.

EÜ Tıp Fakültesi'ni birinci olarak bitiren Prof. Dr. Necil Kütükçüler ise halen EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

prof dr ulus salih karaca prof dr necil kutukculer prof dr necdet budak ege universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
bilişsel fonksiyon beyin hücreleri zombi hücre kızamık brezilya birlesik saglik sisteminovartis ilaç sanayiProf. Dr. Ulus Salih Karaca Prof. Dr. Necil Kütükçüler prof. dr. necdet budak Ege Üniversitesi sedef hastalığı Musa Sümbülsağlıkta şiddet iskenderun devlet hastanesisahte doktor sakarya emniyet mudurlugudomuz gribi edith schippers pandemrixaşure prof. dr. nevin sanlieronkoloji fatma ozaydin ege universitesi tip fakultesiestetik okulu prof. dr. akin yucel plastik cerrahi dermatolojialzheimer prof. dr. demet ozbabalik adapinar turk noroloji dernegihong kong cin universitesi gebelikkara hekim temel aykutalzheimer demans Doç. Dr. Ahmet Evliceasi uygulamasi saglik bakanligi il saglik mudurlukleri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.