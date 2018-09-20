Tıp bilimine yön veren 2 bilim insanı Ege Üniversitesinde çalışmalarına devam ediyor



Üniversiteden yapılan açıklamada, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ın listede yer alan akademisyenlerle bir araya geldiği bildirildi. Akademisyenleri kutlayan Budak, Tıp Fakültesinin uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirtti.

Sağlıkla ilgili fakülte ve yüksekokulları bir araya getirecek sağlık kampüsü konusundaki çalışmaların sürdüğünü bildiren Budak, "Bu altyapı çalışmalarımızın tamamlaması ile akademik başarımızın daha da artacağına inanıyorum. Sizleri bu başarılarınızdan dolayı kutluyor başarınızın uluslararası düzeyde sağlık hizmeti ve bilim üretme çabası içerisindeki akademisyenlerimize örnek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kitapta yer alan bilim insanlarından olan ve Türkiye'de hepatit tedavisine katkıları olan Prof. Dr. Ulus Salih Akarca, çalışmalarını EÜ Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı'nda sürdürüyor.

EÜ Tıp Fakültesi'ni birinci olarak bitiren Prof. Dr. Necil Kütükçüler ise halen EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görevine devam ediyor.