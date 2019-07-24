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Tıp Bilimine Yön Veren Türk: Hayatla, sevgiyle, mesleğinizle dans edin!
Türkiye Klinikleri organizasyonu olan DRx, hekimlerin hikayelerine sahne oldu. İstanbul Emek Sinemasında mikrofonu eline alan hekimlerden Prof. Dr. Timur Gürgan yaşarken iz bırakmanın, anlardaki sevginin önemini vurgulayarak “Dans edin arkadaşlar; hayatla, sevgiyle, mesleğinizle dostlarınızla” dedi
Tıp Bilimine Yön Veren Türk: Hayatla, sevgiyle, mesleğinizle dans edin!
24 Temmuz 2019 - MEDİMAGAZİN
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Hekimlerin “önce insan” olduğu mottosu ile yola çıkan DRx, ikinci sahnesinde birçok ismi sahneye taşıdı. Recordati İlaç ve Bahçeşehir Üniversitesi sponsorluğunda düzenenlenen organizasyonda “Andaki Sevgi”nin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Timur Gürgan para ve başarıdan ziyade sadece sevginin gerektirdiği anların önemine vurgu yaptı. 


Hacettepe Üniversitesi Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Departmanı’nın 10 yıl süreyle başkanlığını yapan ve pek çok birimin kuruluşunu gerçekleştiren Prof. Dr. Gürgan hikayesini anlatırken; başarıların yanında anların kıymetini DRx izleyicisi ile paylaştı. 
Tüp bebek yöntemini keşfeden İngiliz bilim insanı Robert Edwards’ın 2010 yılında Nobel Ödülü’nü aldığında kendisine sorduğu soruyu ve o anları şu sözlerle paylaştı: 
“Kendisine “Hayatın anlamı nedir? “diye sordum. “Hayatın anlamı başkalarına faydalı olmak!” dedi Nobel sahibi ilk Tüp bebeği gerçekleştiren profesör.  Hayatın anlamı kendimiziz. Sizsiniz hayatın anlamı.  Kendinize faydalı olamazsanız hiç kimseye faydalı olamazsınız. Çünkü siz geliştikçe ve kişiler sizden bir şeyler aldıkça istedikleri yöne doğru gidebilirler. “ 
Prof. Dr. Gürgan sözlerini bitirilen anların ve yaşarken iz bırakmanın önemini şu sözlerle anlattı: 
“Derler ki bir sanattır yaşamak. Bir danstır hayat. Hoşlanırız bazen, yalnız tepinmekten. Fakat en güzeli bir kadın belinde eli seçebilmek istediğin müziği. Baş edebilmek zamanla yalnızlıktan korkmadan. Dans edin arkadaşlar hayatla sevgiyle mesleğinizle dostlarınızla. Tozlanmış arşivlerde bir gün fotoğrafınızı buldukları zaman belki  ‘evrende ben buradan geçtim’  diyeceksiniz. Çünkü yoksunuz artık! Ama şunu soracaksınız: Ben anlarda sevgiyle çok iyi yaşadım ve bunu paylaştım. Siz nasılsınız?” 

Anahtar Kelimeler:

hekimlik drx

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