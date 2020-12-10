Tıp dergisinde yayınlanan başyazı, DSÖ’nün Gilead'ın COVID-19 ilacı remdesivir hakkındaki bulgularını yalanladı

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan David Harrington, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Lindsay Baden ve Brown Üniversitesi’nden biyoistatistikçi Joseph Hogan’ın başyazısı, Çarşamba günü DSÖ çalışmasıyla birlikte yayınlandı.

Başyazıda dört ilacın incelendiği Solidarity adlı çalışmanın, İsviçre ve Almanya’dan İran ve Kenya’ya kadar 30 farklı ülkede yürütüldüğüne, bu durumun da toplanan verilerde tutarsızlıklara yol açtığına dikkat çekildi.

Yazarlar, “hastanelere başvuran hastaların hastalık yükü ve bakım standardı açısından ülkeler içinde ve arasında farklılıklar olması” nedeniyle bulguların karmaşıklaştığını belirtti.

Solidarity çalışmasında ayrıca, HIV ilacı lopinavir, bağışıklık güçlendirici interferon veya COVID-19'da işe yaradığına dair kanıt olmamasına rağmen, ABD Başkanı Donald Trump tarafından desteklenen bir sıtma ilacı olan hidroksiklorokinin COVID-19 sağkalımı üzerinde herhangi bir yararı bulunmadı.

Çalışmanın özet bulgularının Ekim ayında yayınlanması, ABD hükümeti tarafından yürütülen daha önceki bir çalışmada COVID-19 nedeniyle hastanede yatış süresini plaseboya kıyasla beş gün kısalttığı gösterilen remdesivirin bazı yararlarını yeniden değerlendirmeye yol açtı.

Nebraska Üniversitesi Tıp Merkezi'nde enfeksiyon hastalıklar uzmanı ve ABD araştırmasının baş araştırıcısı Dr. Andre Kalil, Solidarity’nin "30 ülkeden 400 hastanenin hiçbirinde bakım standardı veya sağlık sistemi kapasitesi verilerini toplamadığını veya rapor etmediğini” söyledi.

"Temel destekleyici bakım kaynakları sınırlı veya yetersizse, etkili olduğu bilinse bile hiçbir tedavi ilacı çok fazla fayda sağlamayacaktır, çünkü yeterli destekleyici bakım COVID-19 ile hastanede yatan hastaların hayatta kalması açısından önemlidir" diye ekledi.

DSÖ geçen ay, intravenöz infüzyon olarak uygulanan remdesivirin, COVID-19 ile hastaneye yatırılan hastaların durumu ne kadar ağır olursa olsun kullanılmaması gerektiğini; bu ilacın sağkalımı iyileştirebileceğine veya mekanik ventilasyon ihtiyacını azaltabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını açıkladı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi Ekim ayında, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılması gereken 12 yaş üstü hastalar için Veklury markası altında satılan remdesiviri onayladı. İlaca, 50’yi aşkın ülkede COVID-19’un tedavisi için izin veya onay verildi.

Hem Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) hem de ABD’deki çalışmayı yürüten Ulusal Sağlık Enstitüleri, geçtiğimiz haftalarda FDA'nın ilacı tam olarak onaylamasının ardından remdesivir kullanımına ilişkin tavsiyelerini yinelediler.