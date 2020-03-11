Tıp doktoru milletvekili Ak Parti'ye geçti

AK Parti Grup Toplantısı sırasında son dakika gelişmesi! İYİ Parti'den ayrılan Tuba Vural Çokal AK Parti'ye geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmanın ardından AK Parti'ye katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

İYİ Parti'den geçtiğimiz günlerde istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, ile 3 ilden 5 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı.

Öte yandan Çokal'ın AK Parti'ye katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 291'e yükseldi.

Tuba Vural Çokal, İlk ve ortaokulu Çağlayan İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Lise eğitimimi İstanbul Özel Ata kolejinde tamamladı. 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Göz Hatalıkları Uzmanlığı İhtisasını 2003 yılında, Fizyoloji doktorasını 2004 yılında tamamladı.

Tuba Vural Çokal, 2003 yılında Amerika Baylor (Methodist) University’de glokom üzerine gözlemci olarak görev aldı. Tuba Vural Çokal, 2010-2011 yılları arasında Hindistan'da Chennai'de Agarval Hastanesinde Katarakt Cerrahisi üzerine eğitim aldı

Sırasıyla İstanbul’da Alman Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı, Şişli Göznurunu Koruma Vakfı Göz Hastanesinde Başhekim olarak çalışan Tuba Vural Çokal, Daha sonra Antalya’ya dönerek Özel Side Anadolu Hastanesinde göz hastalıkları uzmanı olarak çalışmaya başladı. Bir süre sonra da Side’de kendi kliniğimi açtı. Emekli Noter Altunay ve emekli Hazine Avukatı Günay Vural’ın kızı olan Tuba Vural Çokal, Meslektaşı olan bir hekimle evli ve iki erkek çocuk annesi. 27. dönem İYİ Parti Antalya milletvekili olarak Meclis’e girdi.