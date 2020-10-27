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Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
Tıp mezunları bu yıl uzmanlık için beyin cerrahisi ve jinekolojiyi neredeyse hiç tercih etmedi, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisi ise alt sıralara düştü. Uzmanlara göre cerrahinin tercih edilmemesinde performans sistemi, uzun nöbetler, hekime şiddet ve açılan tazminat davaları gibi nedenler etkili.
Tıp dünyası endişeli: Böyle giderse memlekette cerrah kalmaz
27 Ekim 2020 10:22 -
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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre: Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları doğrultusunda yerleştirmeler tamamlandı. Yerleştirmeler sonucunda beyin cerrahisi ve kadın doğum alanlarının neredeyse tercih edilmediği, genel cerrahi ve kalp-damar cerrahisinin ise tercihte alt sıralara düştüğü belirlendi. Geçmiş yıllarda yarışa girilen alanların şimdi hiç tercih edilmiyor olmasının ise ilerleyen dönemde sağlık açısından önemli sorunlara neden olacağı belirtiliyor. Konuyla ilgili Hürriyet'e konuşan uzmanlar, cerrahinin tercih edilmeme nedenlerini anlattı.

Türk Cerrahi Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer: "Genel cerrahi ciddi mücadele edilen, okul birincilerinin tercih ettiği oldukça popüler bir alanken, şimdi 'neden az tercih ediliyor' diye sormak lazım.


PERFORMANS SİSTEMİ: Cerrahların yıllar içinde ciddi gelir kayıpları oluştu. Bunun en önemli nedeni ise ne yazık ki performans sistemi. Hala SGK'nın performans listesinde adı geçmeyen bir sürü ameliyatımız var. Böyle olunca da bu ciddi bir isteksizlik doğuruyor. Mezunlar 'Ben enayi miyim neden para kazanamayacağım, çok iş yükü altına gireceğim bir alanı seçeyim' diye düşünüyor. Örneğin ürolojinin bize göre çok daha kolay yapılan, az yorucu, kısa sürede bitirilen girişimleri var. Ama bizim büyük ameliyatlarımızla hemen hemen aynı puanla değerlendiriliyor.

HEKİME ŞİDDET VE YÜKLÜ TAZMİNATLAR: Öte yandan çok riskli alanlar. Ameliyat sırasında ya da sonrasında komplikasyonlar çıkabilir. İnsanlar bu durumda ya şiddete ya da yargıya başvuruyor, doktorlar ciddi tazminat yüküyle karşılaşıyor.

Anahtar Kelimeler:

cerrahi brans secimi

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