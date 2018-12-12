Tıp dünyasında acı kayıp: Prof.Dr. Şükrü Sindel hayatını kaybetti

Türk Nefroloji Derneğinden yapılan açıklam:

Derneğimizin kıymetli üyesi, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Sevgili Hocamız Prof.Dr.Şükrü Sindel’i 11 Aralık 2018 Salı günü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Hocamıza Allahtan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza sabır dileriz. Hocamız için 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 75.yıl Konferans Salonunda anma töreni yapılacaktır. Hocamızın cenazesi aynı gün Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığında defnedilecektir. Nefroloji Ailesinin başı sağolsun. Hocamızın ruhu şad, mekanı cennet olsun.

Prpf.Dr.Şükrü Sindel'in oğlu Engin Sindel ise sosyal medya hesabından acısını şu ifadelerle paylaştı:

Canım babamı ne yazık ki kaybettik..Hem önemli bir hekim hem de melek gibi bir insandı..Elinden diploma almış olmak en büyük gururum olacak.. Nur içinde yat babacım,mekanın cennet olsun..Dualarınızı eksik etmeyin.. Sevdikleriniz yanınızdayken hala sarılın,ölüm çok ani çok üzücü