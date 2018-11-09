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Tıp dünyasında acı kayıp... Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti
İzmir'de Gazi Hastanesi ortağı ve aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı, Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanlığı görevi de bulunan Op. Dr. Salih Mertan evinde başına silahla ateş ederek intihar etti. Geride herhangi bir intihar notu bırakmayan Mertan'ın cansız bedenini kapıcı buldu. Parkinson hastası olduğu öğrenilen doktorun ölümü yakınlarını yasa boğdu
Tıp dünyasında acı kayıp... Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti
09 Kasım 2018 - Sabah
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İzmir'de Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı Op. Dr. Salih Mertan evinde başına silahla ateş ederek intihar etti. Geride herhangi bir intihar notu bırakmayan Mertan'ın cansız bedenini kapıcı buldu.

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre; Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mertan'ın son dönemde aldığı ilaçlar nedeniyle çevresindekilere, "Parkinson hastalığı tedavisi için çok ilaç alıyorum. Bu ilaçlar beni yoruyor" dediği öğrenildi. Mertan'ın Parkinson hastalığı nedeniyle son dönemde psikolojisinin bozulduğu belirtildi.

"BU İLAÇLAR BENİ YORUYOR"

Olay, bugün sabah saat 09.00 sıralarında Konak ilçesi Alsancak Birinci Kordon Atatürk Caddesi numara 230'da meydana geldi. Gazi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı 70 yaşındaki Op. Dr. Salih Mertan'ın dairesinden silah sesleri duyan apartman kapıcısı anahtarla kapıyı açarak içeri girdi. Mertan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken bulan kapıcı durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Kısa sürede olay yerine gelen 112 ekibi yaptığı kontrolde Mertan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası Mertan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mertan'ın intihar etmeden önce geride herhangi bir not bırakmadığı öğrenildi. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Mertan'ın son dönemde aldığı ilaçlar nedeniyle çevresindekilere, "Parkinson hastalığı tedavisi için çok ilaç alıyorum. Bu ilaçlar beni yoruyor" dediği öğrenildi.

Mertan'ın Parkinson hastalığı nedeniyle son dönemlerde psikolojisinin de bozulduğu belirtildi.

ALTINORDU KULUBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün camiamızın sembol isimlerinden, Op. Dr. Salih Mertan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun süredir Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanlığı görevine de devam eden 1948 doğumlu Salih Mertan, kulübümüze her dönemde çok değerli katkılar vererek unutulmazlar arasındaki yerini almıştı. Mertan'a Allah'tan rahmet, kulübümüze, camiamıza, yakınları ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. Salih Mertan'ın cenaze töreni ile ilgili bilgiler daha sonra paylaşılacaktır" denildi.

Anahtar Kelimeler:

salih mertan

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