Tıp dünyasının nadir vakalarından biri: 'Lütfen bana bir el olun'

Dünyada nadir görülen bir tür cilt kanserine yakalanan ve birçok uzvunu kaybeden 43 yaşındaki Sibel Oflas, kızının saçını taramak, evinin temizliğini yapmak, kıyafetlerini giyebilmek için biyonik protez el nakledilmesini hayal ediyor.

Çocukken yüzünde çıkan siğiller zamanla kansere dönüşen Oflas, vücudunu saran yaralardan kurtulabilmek için başvurduğu hastanelerde operasyonlar geçirdi.

Vücudunun farklı yerlerinde tümörler de çıkan Oflas’a, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dünyada nadir görülen “epidermodisplazya verrüsiformis” teşhisi konuldu.

Uygulanan tedavilere rağmen hastalığı ilerleyen, vücudu tümörlerle kaplanan Oflas’ın kulağı, başının bir bölümü ve sağ elindeki parmakları kesildi. Hastalığı ilerleyince sağ eli bilek üstünden tamamen kesilen ve kirpikleri de kabuk bağlayan Oflas, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için protez biyonik el takılmasını umut ediyor.

Maddi durumu iyi olmayan, ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan Oflas, hayırseverlerden gelecek yardım elini bekliyor.

Oflas, biyonik ele kavuşunca kızının saçını taramayı, evinin temizliğini ve yemek yapmayı, kıyafetlerini giyebilmeyi, sokağa tek başına çıkarak ihtiyaçlarını karşılamayı hayal ediyor.

“Bana bir el olun”

Oflas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzünde çocukken çıkan siğillerin sürekli kansere dönüştüğünü, vücudunda üç çeşit kanser tespit edildiğini anlattı.

Sağ elini kaybettikten sonra ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını dile getiren Oflas, “Elim olmadığı için proteze ihtiyacım var. Yaptığım araştırmaya göre beş parmak hareketli biyonik el varmış. Bununla ilgili bir protezciyle görüştüm. Protezin benim bütün ihtiyaçlarımı karşılayacak türde olduğunu söylediler.” dedi.

Protezin ücretinin 29 bin 600 avro olduğunu belirten Oflas, bunu alabilecek güçte olmadığını, bu konuda destek istediğini ifade etti.

Daha önce kendisine maddi destek vermek isteyenlerin olduğunu ancak kabul etmediğini söyleyen Oflas, “Hiçbir zaman yardım kabul etmedim. Ama kendi imkanlarımla protezi alabilmem mümkün değil. Lütfen bana bir el olun. Hayatıma dokunmak isterseniz bana yardım edin. Bu protezi alabilirsem hayallerim gerçek olacak. Biyonik elle, kendi kendime giyinmek istiyorum. Kızımın saçını taramak, eşimin yemeğini yapmak, evimi temizlemek istiyorum.” dedi.

Uzuvlarının kesilmeye devam ettiğini, elinin, sol kulağının yarısının kesildiğini vurgulayan Oflas, kirpik uçlarındaki kabuklanmaların göz kapağı içine girdiğini bu nedenle doktorun göz kapağını da alacağını dile getirdi.

Oflas, Sağlık Bakanlığından şifa beklediğini, Türkiye’de ilk olduğu için kendisinden sonraki hastalara da umut olmak istediğini anlattı.

“Yüzümü yastığa koyuyorum tümörlerin içinde iltihaplar çıkıyor. Yüzüm yastığa yapışıyor. Bir sürü sıkıntı, kafamın içinde dolu yaralar. Uzun yıllardır yüzümü yıkayamıyorum. Sadece gözlerimi yıkıyorum. Türkiye’de tek hastayım, benden sonrakilere ışık, ümit olmak istiyorum. Bunun için yardıma ihtiyacım var” diyen Oflas, hayatın kendisi için zor olduğunu söyledi.