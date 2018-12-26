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Tıp fakültelerine bir yenisi ekleniyor: Nuh Nazi Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi
Nuh Nazi Yazgan Üniversitesine yapılacak tıp fakültesinin inşaatı için protokol imzalandı
Tıp fakültelerine bir yenisi ekleniyor: Nuh Nazi Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi
26 Aralık 2018 - AA
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KAYSERİ- Üniversitedeki imza töreninde konuşan Vali Şehmus Günaydın, kentin hayırseverlikteki yarışının örnek olduğunu söyledi.

Sağlık ve eğitim gibi alanlardaki tesislerde sık sık Kayserili hayırseverlerin adlarına rastlandığına dikkati çeken Günaydın, hayırseverlere teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de tıp fakültesinin ardından yapılması planlanan hastane için Kayseri Devlet Hastanesinin yerinin değerlendirilebileceğini belirtti.

Çelik, şöyle konuştu:

"İnşallah protokolü imzalanan tıp fakültesinin ilim irfan yuvası ve sağlık merkezi olduğunu hep birlikte görürüz. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ile tıp fakültesinin yeri neresi olur diye çalışma yaptık. Şehir merkezindeki Devlet Hastanesi'nin yerinin Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Tıp Fakültesi olması için çalışalım ve gayret edelim istiyoruz. Tıp Fakültesi'ni merkezde böyle bir yerle taçlandırmış oluruz."

Konuşmaların ardından tıp fakültesinin binasını yaptıracak hayırseverler İbrahim ve Bekir Özbıyık tarafından protokol imzalandı.

İmza törenine, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney ile Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özhamurkar ve hayırseverler İbrahim, Bekir Özbıyık katıldı. 

Anahtar Kelimeler:

tip fakultesi nuh nazi yazgan universitesi

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3
1) aydin sinal (hekim)
26.12.2018 16:25:51
hayirli olsun devamini bekleriz,
People
20
2) Dr.Cevdett (Cerrah)
26.12.2018 15:31:04
Açın! Açın! Sizin diğerlerinden ne eksiğiniz var?Alt yapı yok, öğretim üyesi yok, abuk subuk her yere Tıp Fakültesi açın. Sonra da meclise ''bu doktorlar neden yetersiz yetişiyor'' diye soru önergeleri verin.
People
7
3) Fatma (Saglik Tek)
26.12.2018 15:27:29
Bundan sonra yeni açılan tıp fakültelerine görevi başında şehit edilen doktorların ve sağlık çalışanlarının adı verilmeli.
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