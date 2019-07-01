Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruyu gördü

Haber 46'da yer alan habere göre; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi 2. sınıf Öğrencisi Arda Ayten, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu görerek büyük başarı elde etti. Aslen İskenderunlu olan ve KSÜ Tıp Fakültesinde okuyan Arda ayten 125 bin lira kazandıktan sonra 250 bin liralık soruyu gördü. Arda 250 bin liralık soruya hiç fikri olmamasına rağman cevap verdi ve 250 bin lira kazandı.

Arda Ayten 250 bin liralık sorusunda aşağıdaki soruya cevap verdi: Heredotos'a göre Mısırlılar ilk insanları araştırdıkları deneydeki çocuklar kimlerin dilinde bekos yani ekmek dedikleri için ilk insanları onlar olarak kabul etmişlerdir?

A) Frigyalılar

B)Hititler

C)Sümerler

D)Lidyalılar

Doğru Cevap: Frigyalılar Bu soruya doğru cevap veren Arda Ayten 250 bin lira kazandı ve 1 milyonluk soruyu gördü...