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Tıp Fakültesi beyaz önlük giyme töreninde '75 yaşındaki tıp öğrencisi' ilgi odağıydı
PAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığının düzenlediği 2018-2019 Akademik Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi. Törende 75 yaşında Tıp Fakültesi öğrencisi olarak beyaz önlük giyen Ali Yurdacan Ülgen, büyük ilgi gördü
Tıp Fakültesi beyaz önlük giyme töreninde '75 yaşındaki tıp öğrencisi' ilgi odağıydı
03 Aralık 2018 - İHA
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, öğrencilere beyaz önlüğün eğitim hayatlarına attıkları ilk adımı simgelediğini belirterek, "Tıp Fakültesi, üniversitemizin ilk açılan fakültelerinden biri olup bugüne kadar birçok başarıya imza atmış; başarılı hekimler, uzmanlar, değerli bilim insanları yetiştirmiştir. Son iki yıl içerisinde aramıza katılan hocalarımızla Tıp Fakültemizin öğretim üyesi kadrosunu güçlendirdik. Hem Fakültenin hem de Hastanenin teknik alt yapı eksiklerini tamamlama ve mekan eksikliklerini giderme çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

55 yıl sonra yeniden tıp öğrencisi oldu
Törende 75 yaşında Tıp Fakültesi öğrencisi olarak beyaz önlük giyen Ali Yurdacan Ülgen büyük ilgi gördü. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın takdimi ile beyaz önlüğünü giyen Ali Yurdacan Ülgen, içindeki ateşin hiç sönmediğini belirterek, "1963 yılında Çapa Tıp Fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyken bırakmak zorunda kaldığım eğitim hayatıma yeniden döndüm. İçimdeki tıp ateşi hiç sönmedi. Hocalarımın desteği ve emekleriyle gelecekte bir doktor ve bir insan olarak diğer insanlara faydalı olmak istediğimi sizlerin huzurunda belirtiyor ve saygılar sunuyorum" diye konuştu.
Tören, başta Rektör Prof. Hüseyin Bağ olmak üzere akademisyenlerin takdimi ile 216 tıp fakültesi öğrencisinin beyaz önlüklerini giymesi ve günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. 

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