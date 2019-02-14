Tıp Fakültesi hocasından kız öğrencilere vasiyet: Cerrahiden vazgeçerseniz hakkımı helal etmem

Kadınların cerrahideki yerleri tartışıladursun kadınlar neşterlerini alıp ameliyatlara girdiler bile. Kadınların cerrahiye uzak olması gerektiği düşüncesine karşı çıkan Prof. Dr. Erbuğ Keskin tıp fakültesindeki kız öğrencilerine bir vasiyet bıraktı.

Prof. Dr. Erbuğ Keskin’in sosyal medyada paylaştığı yazı şu şekilde:

“KIZ ÖĞRENCİLERİME VASİYETİMDİR..

Yıllardır aynı şeyi görüyorum… Söylüyorum… Kızlar cerrahide erkeklerden daha becerikliler.. Artık işin kolayını buldum. Kızlara öğretip kenara çekiliyorum. Onlar erkeklere öğretmek için saatlerce uğraşıyor ve neden bu kadar zor öğrendiklerine şaşırıyorlar.

Kızlar, etrafınızdaki "Cerrahi kadınlara göre değildir", "Evinizle yeterince ilgilenemezsiniz" diyen insanlara inanıp sevdiğiniz halde cerrahiden vazgeçerseniz hakkimi helal etmem.

Eğer gerçekten cerrahinin ev isleri ile birlikte yürümeyeceğini düşünüyorsunuz, ev isleri ile ilgilenecek bir adamla evlenin.

Siz daha iyi cerrah olduğunuza göre ilgilenmesi gereken neden siz olasınız.

Bu kesinlikle bir kışkırtma değil. Gaza getirme diyelim. Çünkü " Kadınlar cerrah olmamalı" diyen meslektaşlarımla uğraşmaktan yoruldum"

Kaldı ki karı kocanın ikisinin birden cerrah olmasında hiçbir mahsur yoktur.

Deneyimle sabittir.”