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Tıp Fakültesi hocasından kız öğrencilere vasiyet: Cerrahiden vazgeçerseniz hakkımı helal etmem
Cerrahinin kadınlara göre olmadığı önceki zamanlarda belki hala günümüzde de çokça söylenen bir önyargı. Bütün bu önyargıların yanında Türk Cerrahi Derneği’nin başında Prof. Dr. Seher Demirer görevini sürdürüyor
Tıp Fakültesi hocasından kız öğrencilere vasiyet: Cerrahiden vazgeçerseniz hakkımı helal etmem
14 Şubat 2019 - MEDİMAGAZİN
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Kadınların cerrahideki yerleri tartışıladursun kadınlar neşterlerini alıp ameliyatlara girdiler bile. Kadınların cerrahiye uzak olması gerektiği düşüncesine karşı çıkan Prof. Dr. Erbuğ Keskin tıp fakültesindeki kız öğrencilerine bir vasiyet bıraktı.

Prof. Dr. Erbuğ Keskin’in sosyal medyada paylaştığı yazı şu şekilde:

“KIZ ÖĞRENCİLERİME VASİYETİMDİR..

Yıllardır aynı şeyi görüyorum… Söylüyorum… Kızlar cerrahide erkeklerden daha becerikliler.. Artık işin kolayını buldum. Kızlara öğretip kenara çekiliyorum. Onlar erkeklere öğretmek için saatlerce uğraşıyor ve neden bu kadar zor öğrendiklerine şaşırıyorlar.

Kızlar, etrafınızdaki "Cerrahi kadınlara göre değildir", "Evinizle yeterince ilgilenemezsiniz" diyen insanlara inanıp sevdiğiniz halde cerrahiden vazgeçerseniz hakkimi helal etmem.

Eğer gerçekten cerrahinin ev isleri ile birlikte yürümeyeceğini düşünüyorsunuz, ev isleri ile ilgilenecek bir adamla evlenin.

Siz daha iyi cerrah olduğunuza göre ilgilenmesi gereken neden siz olasınız.

Bu kesinlikle bir kışkırtma değil. Gaza getirme diyelim. Çünkü " Kadınlar cerrah olmamalı" diyen meslektaşlarımla uğraşmaktan yoruldum"

Kaldı ki karı kocanın ikisinin birden cerrah olmasında hiçbir mahsur yoktur.

Deneyimle sabittir.”

TUS’ta ilk 3 tercih cerrahi… Şimdi Türk Cerrahi Derneği Başkanı 

 

Anahtar Kelimeler:

kadin cerrah erbug keskin seher demirer

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28
1) Özgür (Hekim)
14.02.2019 15:20:05
Güzel diyorsunuz da hocam 40-50 yaşında cerrahi branş doktoru bayan düşünün anne olmuş gece gündüz demeden çalışacak gecenin köründe zırt pırt hastaneye çağrılacak daha genç yaşlardayken bunun süt izni var doğum izni var nasıl olacak bu işler.Hep erkek meslektaşlarımı bu şekilde idare edecek görevlendirme yazsan uzak yere kadın dır deyip gönderemezsin savaş var sahra çadır hastanesine gideceksin desen torpil bulup gitmez.Hatay sınır bölgesine bi görevlendir bakalım 50 yaşında bayan cerrahı gidiyormu bak.
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