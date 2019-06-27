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Tıp Fakültesi mezuniyetinde evlilik teklifi: Düğüne törene katılan herkesi davet etmek istiyorum
Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan Fatma Tuzcu (24), 9 yıllık erkek arkadaşı Yavuz Harman'ın (29) evlilik teklifi sürpriziyle karşılaştı. Tören sonrası Harman'ın diz çökerek evlenme teklifini, Fatma Tuzcu kabul etti.
Tıp Fakültesi mezuniyetinde evlilik teklifi: Düğüne törene katılan herkesi davet etmek istiyorum
27 Haziran 2019 - DHA
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SDÜ'nün Tıp Fakültesi 21. dönem mezuniyet töreni, SDÜ 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda yapıldı. 2018- 2019 eğitim öğretim döneminde mezun olanlardan Fatma Tuzcu, tören sonrası 9 yıllık erkek arkadaşının sürpriziyle karşılaştı. Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu beldesinde oturan stajyer mali müşavir Yavuz Harman, mezuniyet töreninin ardından kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Fatma Tuzcu'nun önünde diz çöken Yavuz Harman, "Benimle evlenir misin?" diye sordu. Fatma Tuzcu da teklife "Evet" yanıtını verdi. Çift daha sonra birbirine sarıldı.

Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni sürpriz evlilik teklifine sahne oldu 

Fatma Tuzcu ile 9 yıldır arkadaş olduklarını söyleyen Yavuz Harman, "Hep bu günü bekledik ailemizle. Sürpriz yapmak istedik. Evlilik teklifini özellikle mezuniyet töreninde, diplomayı aldıktan sonra yapma planı kurduk. Fatma'nın dışında herkesin bilgisi vardı. Güzel bir organizasyon gerçekleştirdik ve evlilik teklifini yaptım. 'Evet' karşılığını aldım. İkimiz de sevinçten ve mutluluktan ağladık. Düğünümüze SDÜ Tıp Fakültesi mezuniyet törenine katılan herkesi davet etmek istiyorum" dedi.

112 personelinden sürpriz evlilik teklifi 

 

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