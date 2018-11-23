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Tıp Fakültesi öğrencileri hocalarının 'Öğretmenler Gününü' Kutladı
2. Ulusal CDS Tıpta Kariyer ve Bilimsel Araştırmalar Zirvesi tıp öğrencilerinin yoğun ilgisi ile Ankara’da buluştu. Öğrenciler Tıp Fakültesi öğretmenlerine Türkiye Klinikleri Televizyonu aracılığıyla 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarını iletti
Tıp Fakültesi öğrencileri hocalarının 'Öğretmenler Gününü' Kutladı
23 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
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Türkiye’nin dört bir yanından Tıpta Kariyer ve Bilimsel Araştırmalar Zirvesi’ne katılan tıp fakültesi öğrencileri tıp fakültelerindeki akademisyen öğretmenlerine Türkiye Klinikleri ekranlarından ” Öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi. 
 

 

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