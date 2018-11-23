Tıp Fakültesi öğrencileri hocalarının 'Öğretmenler Gününü' Kutladı

Türkiye’nin dört bir yanından Tıpta Kariyer ve Bilimsel Araştırmalar Zirvesi’ne katılan tıp fakültesi öğrencileri tıp fakültelerindeki akademisyen öğretmenlerine Türkiye Klinikleri ekranlarından ” Öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.

