Tıp Fakültesi öğrencileri hocalarının 'Öğretmenler Gününü' Kutladı

Türkiye’nin dört bir yanından Tıpta Kariyer ve Bilimsel Araştırmalar Zirvesi’ne katılan tıp fakültesi öğrencileri tıp fakültelerindeki akademisyen öğretmenlerine Türkiye Klinikleri ekranlarından ” Öğretmenler gününüz kutlu olsun” dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA
|07/12-09/12
|2. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|06/12-09/12
|8.Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA
|06/12-09/12
|İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum Günleri
|KADIN...
|İSTA