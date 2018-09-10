SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp fakültesi öğrencisi denizde kayboldu... Arama çalışmaları devam ediyor
Serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Hüseyin Topşir'i arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı
Tıp fakültesi öğrencisi denizde kayboldu... Arama çalışmaları devam ediyor
10 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Giresun'da dün girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan tıp fakültesi öğrencisi Hüseyin Topşir'i arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

23 yaşındaki Topşir'in bulunması amacıyla yürütülen ve dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen çalışmalara, sabah erken saatlerden itibaren yeniden başlandı.

Giresun Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve Sahil Güvenlik ekiplerince Güre Mahallesi Plajlar bölgesinde yürütülen çalışmalar gün boyu sürdü.

Sahil güvenlik helikopterinin havadan destek sağladığı çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.

Havanın kararması nedeniyle sona erdirilen arama çalışmaları, yarın devam edecek.

Topşir'in, Azerbaycan'daki bir üniversitede tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu ve yeni akademik yıl için gelecek hafta bu ülkeye gideceği öğrenildi.

Merkeze bağlı Güre Mahallesi Plajlar mevkisinde, dün arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Hüseyin Topşir, bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

Anahtar Kelimeler:

huseyin topsir tip fakultesi azerbaycan giresun belediyesi sualti arama kurtarma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
van egitim ve arastirma hastanesi saglik turizmiUmut pusa istanbul 112Hüseyin Topşir tıp fakültesi azerbaycan giresun belediyesi sualti arama kurtarmamedula işyeri hekimi manuel reçete manami ito keman virtuozuescrs oftalmoloji goz bilimi acriva trinova dr. marko hawlinaateş şendil eğitim ibrahim erbozok üniversitesi akademik ilan tıp fakültesi suni döllenme dr. david smotrichbotoks migrenjinekolojik aciller saglik bakanligi kadin hastaliklariintihar ruh sagliginitelikli cinsel istismaremekli hemşire saglik ekipleri hastane galip cemal golerdr. semih ayanoglu medipol mega universite hastanesi ortopedi ve travmatolojimicroport scientific corporation klinik deneyilac sektoru kpmg blockchainsanofi kagan keklik Medipol Üniversitesi medipol mega universite hastanesikök hücre zekai tahir burak doc. dr. cuneyt taymansavaş hastanesi beşar esad halep idlibhalk sagligi bysd hileli yag imalati aycicek yagiilk yardım acil servis Çağatay Tuğrul Özseçenmemorial qfb turgut aydin taya saglik grububöbrek nakli türk böbrek vakfıdunya goz hastanesi inci goz hastanesisarbon hastaligi Ankara Valiliği salgın hastalık gazze sağlık görevlisi hastane elektrik saglik bakanligi hekimlerde denklik yurtdışı egitim saülık bakanlığı denklik Süleyman Umut Soysal doc. dr. tunc ozdemir
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.