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Tıp fakültesi öğrencisi öldürüldü: Cinnet getiren abi kardeşini bıçakladı
Tokat'ta tıp fakültesi öğrencisi kardeşini bıçaklayarak öldüren, annesini yaralayan üniversite öğrencisi tutuklandı.
Tıp fakültesi öğrencisi öldürüldü: Cinnet getiren abi kardeşini bıçakladı
21 Ocak 2019 - AA
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Devegörmez Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan tartışmada Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa A'yı bıçaklayarak öldüren, annesini hafif yaralayan zanlı Hasan A'nın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi zanlı Hasan A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi'ndeki apartmanda üniversite öğrencisi Hasan A, mutfakta temizlik yapan annesi Fatma A. ile bilinmeyen nedenle tartışmış, tartışmanın ardından annesini boğazından bıçakla hafif yaralamıştı. 
Hasan A, diğer odada ders çalışan ve kavgayı duyunca mutfağa gelen kardeşi Sefa A'yı da bıçaklamıştı. Anne ve oğlu ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış, Sefa A. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Annesi ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. 
Olayın ardından kaçan zanlı Hasan A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
 

Anahtar Kelimeler:

tip fakultesi cinayet tokat

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.01.2019 11:25:44
Türkiye açık hava akıl hastanesi statüsüne hızla ilerliyoruz. Psikiyatrist kardeşlerimizin, toplumsal cinnetimizin sebepleri ve önlemler araştırılması açısından bir an evvel çalışma başlatması gerektiği düşüncesindeyim.
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