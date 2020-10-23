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Tıp fakültesi öğrencisi, tıp eğitimini yansıtan bir korku filmi çekti
Ohio Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesinde üçüncü sınıf öğrencisi olan Philip Anjum, tıp fakültesi öğrencilerinin yaşadığı stres, kaygı ve yalnızlığı ele alan bir film kaleme aldı
Tıp fakültesi öğrencisi, tıp eğitimini yansıtan bir korku filmi çekti
23 Ekim 2020 15:16 -
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MEDİMAGAZİN-“History of Present Illness” adlı korku filminin yaratıcısı olan Philip Anjum, amacının tıp fakültesi öğrencilerinin yaşadıkları kaygı, stres ve izolasyonu film aracılığıyla aktarmak olduğunu söyledi. Anjum, bu filmi çekmedeki motivasyonlarını tıp fakültesinin göründüğü gibi olmadığı, özellikle ilk iki yılın çok zor geçtiği ve öğrencilerin yaşadıkları duygu durum bozukları olarak sıraladı.

“Tıp fakültesi öğrencileri olarak kaygı, stres ve yalnızlığı çok sık yaşıyoruz. Bununla başa çıkmanın sihirli bir anahtarı yok. Fakat bu durumun ne kadar çabuk farkına varırsanız ve stres ve kaygı ile başa çıkmada kendinizi geliştirirseniz, eğitiminizde de o kadar kısa sürede başarıyı yakalayabilirsiniz.”

Anjum yalnızca öğrencilerin değil, eğitim aldıkları hocalarının da bu gibi durumlarla karşı karşıya kalabildiklerini dile getirdi. Ek olarak, özellikle Covid-19 döneminde en çok ihtiyaç duydukları yönetimden desteğin eksik olduğunu da sözlerine ekledi.

 

 

Anjum, Medscape muhabirine verdiği demeçte, söylemek istediklerini neden film aracılığıyla aktardığını, “Anlatmak istediğim şeyi bir e-posta ile yansıtmış olsaydım, belki de bu görsel medyadan daha kolay olacaktı ama daha etkili olmayacaktı.” sözleriyle ifade etti. Anjum ayrıca, film hakkındaki geri dönüşlerin oldukça olumlu olduğunu söyledi.

“Tıp öğrencileri olarak hepimiz yalnız hissediyoruz. Doktorların dahi güvensizliklerini ifade etmelerinden, eksikliklerini ifade etmelerinden ve ‘stresliyim, depresyondayım’ demelerinden dolayı içlerinde çok fazla korku barındırdıklarını düşünüyorum. Sanırım bunu film aracılığıyla ortaya çıkarmak ve herkesin bir açıdan mücadele ettiğini söylemek istedim. Anlatmak istediğim en önemli şey buydu.”

Anjum şimdi, yolda daha büyük bir projesi olduğunu dile getirdi. “A Place For Us” ismini vermek istediği diğer film, mezun olmak üzere olan iki tıp fakültesi öğrencisini konu alacak.

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