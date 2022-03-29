Tıp fakültesi öğrencisi 'Türkiye'nin başkenti' sorusunda joker kullandı

MEDİMAGAZİN - ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan tıp fakültesi son sınıf öğrencisine "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkenti hangisidir?" sorusu yöneltildi.

Soru karşısında kararsız kaldığını söyleyen yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını ardından ise yarı yarıya joker hakkını kullandı.

İki joker hakkından sonra soruya 'Ankara' yanıtını veren yarışmacı, "Burada insan bildiği şeyden bile şüphe ediyor." ifadelerini kullandı. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıya "İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, 1961'de de aynıydı. Sana söylüyorum, seyircilerimiz de anlasın." dedi.