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Tıp fakültesi öğrencisi 'Türkiye'nin başkenti' sorusunda joker kullandı
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan tıp fakültesi öğrencisine Türkiye'nin başkenti soruldu. Genç yarışmacı soruya iki joker hakkı kullanarak yanıt verdi
Tıp fakültesi öğrencisi 'Türkiye'nin başkenti' sorusunda joker kullandı
29 Mart 2022 11:30 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan tıp fakültesi son sınıf öğrencisine "1924 Anayasası'nda ve 1961 Anayasası'nda Türkiye'nin başkenti hangisidir?" sorusu yöneltildi.

Soru karşısında kararsız kaldığını söyleyen yarışmacı önce seyircilere sorma joker hakkını ardından ise yarı yarıya joker hakkını kullandı.

 

 

İki joker hakkından sonra soruya 'Ankara' yanıtını veren yarışmacı, "Burada insan bildiği şeyden bile şüphe ediyor." ifadelerini kullandı. Yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise yarışmacıya  "İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı. Türkiye'nin başkenti hiç değişmedi, 1961'de de aynıydı. Sana söylüyorum, seyircilerimiz de anlasın." dedi.

 

Anahtar Kelimeler:

kim milyoner olmak ister tip ogrencisi ankara baskent sorusu

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6
1) Devrimci Derviş (Nevroloji Toğtoru)
29.03.2022 16:26:31
Ben de hukuk okuyan kızım Moğolistan 'ın komşularını bilemedi diye kızıyordum. Tıbbiyenin başı sağolsun .
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12
2) ayt12 (Uzm.)
29.03.2022 16:07:25
Seyircilerin arasında bile
Istanbul %16
Ankara %40
Erzurum %28
Sivas %16
neticesi çıktığına dikkatinzi çekerim.
Bireysel sorundan ziyade, Türkiyedeki genel eğitim seviyesinin göstergesidir.

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6
3) Yorumsuz (Uzman )
29.03.2022 16:05:14
Moralini bozmayın arkadaşımızın.
Böyle zeki insanlar,bu soru bu kadar basit mi olur, altından bir sıkıntı çıkmasın diye,kendini garantiye almak ister.Biz doktorlar farklimiyiz sanki.
Tıp fakültesini kazanarak kendini ispatlamış, daha ne uğraşıyorsunuz .
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12
4) Hüseyin (Psikolog )
29.03.2022 15:26:38
Tamamen algı yönetimi ve zamanlama manidar. Kanalda atv olunca şaşırmamak lazım.
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13
5) b a (uzm)
29.03.2022 14:21:26
Çok sayıda açılan tıp fakülteleri nedeniyle hem vasatlar giriyor hem de aldıkları eğitim yıllar öncekinden çok geri kalıyor. Başkentimizi bile bilemeyecek bir kuşak dr olacak ve bunlara tedavi olmak azorunda kalıcaz.
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16
6) erhan alta (doktor)
29.03.2022 13:54:39
Tamamen algı yönetimi yapan bir yarışma : Eğitimi olmayan birisi tüm soruları bilirken bu yarışmada, kurgu gereği tıp fakültesinde okuyan ( okuduğuna göre üniveriste sınavında % 1-2 lik dilime girmiş ) basit soruyu bilememiş. Bilinçaltı hekimleri itibarsızlaştırma amaçlı kurgu.
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19
7) Port (Op.dr)
29.03.2022 12:41:28
Hata yapmamak için en basit hastalıklarda bir sürü gereksiz tahlil istiyoruz sasirmiyorsunuz da buna mı sasiriyorsunuz.nasreddin hoca.
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