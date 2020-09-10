Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan Covid-19 nedeniyle vefat etti

Konya Selçuk Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Merve Mercan, bir süredir yoğun bakımdaydı. Bugün gelen bilgilere göre Merve Mercan hayatını kaybetti. İlk edinilen bilgiler ışığında Merve Mercan'ın kovid teşhisi konulmasının ardından 5. gününde immün yetmezlik tanısı da koyuldu.

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Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı açıklamada, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kesin olmayan bilgiye göre Merve Mercan'ın Merslin Gülnarlı olduğu öğrenildi. Facebook'ta bir grupta ise şu sözler yer aldı: