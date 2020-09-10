Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan Covid-19 nedeniyle vefat etti
Konya Selçuk Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İlk gelen bilgilere göre Mercan'a, immün yetmezlik tanısı konuldu
Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Merve Mercan Covid-19 nedeniyle vefat etti
10 Eylül 2020 14:00 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Konya Selçuk Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi intörn doktor Merve Mercan, bir süredir yoğun bakımdaydı. Bugün gelen bilgilere göre Merve Mercan hayatını kaybetti. İlk edinilen bilgiler ışığında Merve Mercan'ın kovid teşhisi konulmasının ardından 5. gününde immün yetmezlik tanısı da koyuldu. 

REKTÖR PAYLAŞTI

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, yaptığı açıklamada, “Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Merve Mercan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Sağlık ordusu en genç üyelerinden birini, üniversitemiz saygın bir onur öğrencisini kaybetti. Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

Kesin olmayan bilgiye göre Merve Mercan'ın Merslin Gülnarlı olduğu öğrenildi. Facebook'ta bir grupta ise şu sözler yer aldı:

Hulusi Mercan‚in Kizi Merve Mercan kardeşimiz maalesef Entube hastasi olup kurban bayramından bu yana Konyada yogun bakim hastasi olarak yatmakta olduğu hastahanede Rahmeti rahmana kavuşmuştur

 

Anahtar Kelimeler:

selcuk universitesi merve mercan vefat immun yetmezlik kovid

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.