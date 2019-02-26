Tıp Fakültesinde asistanlara ilk kez 'online' sınav yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tıp Fakültesine bağlı ülke genelindeki 18 eğitim ve araştırma hastanesindeki Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı'nın uzmanlık öğrencisi 140 hekim, uzaktan eğitim programı kullanılarak ilk kez online sınava girdi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Kayseri gibi illerdeki 18 eğitim ve araştırma hastanelerindeki Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalının uzmanlık öğrencisi 140 hekimin aynı anda katıldığı online sınav yapıldı.

Uzaktan eğitim programı kullanılarak gerçekleştirilen online sınavın soruları, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşının müfredatına göre hazırlandı.

Her yıl için farklı sorular

Sınava, tıpta uzmanlık eğitimine başlayan ilk yıl, ikinci yıl, üçüncü yıl ve dördüncü yıl asistanları farklı sorulardan girdi.

SBÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı tarafından ilk kez uygulanan online sınav, uzmanlık öğrencileri tarafından heyecan ve memnuniyetle karşılandı. Uzmanlık öğrencisi hekimler, üniversitenin bu sınav sisteminin eğitimlerinde çok önemli ve faydalı olduğunu vurguladı.

"Sınavlar aynı zamanda motivasyondur"

SBÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Öneş, üniversitenin misyonu gereği nitelikli insan ve toplum yaşam kalitesini artıracak uzman hekimlerin yetiştirilmesi için eğitimin kalitesi ve objektif değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Bilimsel yarışta hekimlerin kendilerini değerlendirebilmeleri ve eksiklerini öğrenerek mükemmeli yakalama gayreti içinde olmalarında sınavların önemine işaret eden Öneş, "Sınavlar aynı zamanda motivasyondur. Objektif yapılan sınavlar eğitimin değerlendirilmesi olduğu gibi aynı zamanda eğitimin önemli parçasıdır. Sağlık Bilimleri Üniversitesi bilimde çıtayı yükseltmek için zorları başarmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.