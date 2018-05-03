SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp fakültesinden hoca ve öğrencisi milletvekili olmak için yarışacak
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğretim görevlisi Prof. Ahmet Ergün ile öğrencisi Erol Cansel (18), Balıkesir'den AK Parti milletvekili adaylığı için yarışacak.
Tıp fakültesinden hoca ve öğrencisi milletvekili olmak için yarışacak
03 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

BALIKESİR-AK Parti İl Başkanlığında bugün aynı saate aday adaylığı için başvuru yapan öğretmen ve öğrencisi aday olmaları halinde 24 Haziran Genel Seçim'inde milletvekilliği için de rekabet halinde olacaklar.

İl Başkanı Hasan Demiraslan'ın makamında birinci sınıfta okuyan öğrencisiyle bir araya gelen Ergün,"Öğrencimle karşılaşmak benim için büyük onur oldu." dedi.

Türkiye'nin en genç milletvekillerinden biriyle mücadele etmenin kendisine nasip olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Ben buna çok sevindim. Hem bir baba olarak, hem bir akademisyen olarak, hem de üniversitede bir hoca olarak. Tıp Fakültesinden benimle aynı mesleği ve hatta ileride belki aynı ameliyat masasını paylaşacağım bir öğrencim kendisi. Çocuğum yaşında bir kişi olarak görüyorum onu.

Onunla burada karşılaşmak benim için de büyük bir onur oldu. Ben kendim kadar ona da şans diliyorum. Aslen Gönenliyim. Yıllardır başka şehirlerde hizmet verdim bu ülkeye. Milletvekilleri genel seçimleri için hem sağlık alanında, hem eğitim alanında, hem de üniversitemizin daha gelişmesi adına daha fazla ne yapabilirim, öğrenci yetiştirmenin yanında ülkeme daha fazla nasıl hizmet verebilirim düşüncesiyle aday adayı oldum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilme yaşının 18'e indirmesiyle gençlerin önünün açıldığını ifade eden Cansel, "AK Parti olarak boşa geçirecek bir saatimiz bile yok. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Hayallerimiz de, yapacağımız şeyler de daima büyük. Şu an Türkiye'de 9 milyon gence hitap edecek ve onları TBMM'de temsil edecek bir kişiye ihtiyaç vardı, bende bu göreve talip oldum." dedi.

Cansel, son olarak hocasıyla karşılaşmasının tevafuk olduğunu belirterek, aday adaylığından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Demiraslan da öğretmen ve öğrencisinin aynı gün aday adayı olmasının güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.

Balıkesir'de AK Parti'de 70 kişinin aday adaylığı için başvuru yaptığını dile getiren Demiraslan, "24 Haziran genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurumuz dün itibari sona erdi. 70 kişi Balıkesir'de milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı." dedi.

Anahtar Kelimeler:

24 haziran genel secim milletvekilligi balikesir

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
24 haziran genel secim milletvekilligi BALIKESİRgenel secim aile hekimleri seçmen engelli seçmenkok hucre entetik embriyoMarmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi prof. dr. yasemin ozkanastim doc. dr. leyla pur ozyigit turk toraks dernegi obezitesaglik bakanligi almanya ozel hastanebilgisayar korsanlari saglik sektoruingiltere meme taramasi algoritma hatasi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/05-06/059. Ulusal Haseki Tıp KongresiDİĞERANTA
09/05-13/05V. Balkan Ülkeleri Anestezi GünleriANESTEZİY...GAZİ
22/06-24/06Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi SempozyumuTIBBİ...İZMİ
16/10-20/1027.Ulusal Dermatoloji KongresiDERMATOLOJİANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.