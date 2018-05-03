Tıp fakültesinden hoca ve öğrencisi milletvekili olmak için yarışacak

BALIKESİR-AK Parti İl Başkanlığında bugün aynı saate aday adaylığı için başvuru yapan öğretmen ve öğrencisi aday olmaları halinde 24 Haziran Genel Seçim'inde milletvekilliği için de rekabet halinde olacaklar.

İl Başkanı Hasan Demiraslan'ın makamında birinci sınıfta okuyan öğrencisiyle bir araya gelen Ergün,"Öğrencimle karşılaşmak benim için büyük onur oldu." dedi.

Türkiye'nin en genç milletvekillerinden biriyle mücadele etmenin kendisine nasip olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti:

"Ben buna çok sevindim. Hem bir baba olarak, hem bir akademisyen olarak, hem de üniversitede bir hoca olarak. Tıp Fakültesinden benimle aynı mesleği ve hatta ileride belki aynı ameliyat masasını paylaşacağım bir öğrencim kendisi. Çocuğum yaşında bir kişi olarak görüyorum onu.

Onunla burada karşılaşmak benim için de büyük bir onur oldu. Ben kendim kadar ona da şans diliyorum. Aslen Gönenliyim. Yıllardır başka şehirlerde hizmet verdim bu ülkeye. Milletvekilleri genel seçimleri için hem sağlık alanında, hem eğitim alanında, hem de üniversitemizin daha gelişmesi adına daha fazla ne yapabilirim, öğrenci yetiştirmenin yanında ülkeme daha fazla nasıl hizmet verebilirim düşüncesiyle aday adayı oldum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilme yaşının 18'e indirmesiyle gençlerin önünün açıldığını ifade eden Cansel, "AK Parti olarak boşa geçirecek bir saatimiz bile yok. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Hayallerimiz de, yapacağımız şeyler de daima büyük. Şu an Türkiye'de 9 milyon gence hitap edecek ve onları TBMM'de temsil edecek bir kişiye ihtiyaç vardı, bende bu göreve talip oldum." dedi.

Cansel, son olarak hocasıyla karşılaşmasının tevafuk olduğunu belirterek, aday adaylığından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

AK Parti İl Başkanı Demiraslan da öğretmen ve öğrencisinin aynı gün aday adayı olmasının güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.

Balıkesir'de AK Parti'de 70 kişinin aday adaylığı için başvuru yaptığını dile getiren Demiraslan, "24 Haziran genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için milletvekilliği aday adaylığı başvurumuz dün itibari sona erdi. 70 kişi Balıkesir'de milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı." dedi.