Tıp Fakültesine kadın dekan imzası: Kadınların çok nitelikli yöneticilik yapabileceğine inanıyorum

Prof. Dr. Gülfem Elif Çelik, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nin ilk kadın dekanı olarak tarihe geçti.

Çelik, kadın akademisyen ve yönetici olmayı AA muhabirine değerlendirdi.

Temmuz 2017'de göreve başladığını anlatan Çelik, daha önce dekan yardımcısı olduğunu, yöneticiliğin farklı aşamalarında çalışma şansını yakaladığını dile getirdi.

"Yöneticilik projelerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir konum." ifadesini kullanan Çelik, tıp fakültesi dekanlığının, olağan yönetici profilinin yanı sıra destekleyici, proje gerçekleştirici, liderlik yapılabilen bir konum olduğunu söyledi.

Çelik, bir kadın olarak geliştirilen projelerle hayatın içinde olmaya çalıştığını, kararları dekan yardımcılarıyla alıp onlarla birlikte hareket ettiğini vurguladı.

"Bu destekler sayesinde buradayım"

Üniversite eğitimini sırasında yurtta kaldığını bu nedenle öğrenci sosyal desteklerinin önemini çok iyi bildiğini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bu destekler sayesinde buradayım. Bu nedenle öğrencilere yönelik sosyal destekleri de geliştirmek için de çok çalışıyoruz. Danışman öğrenci ve öğretim üyeleriyle 1. sınıfa başlayan öğrencilere destek olmaya, burs olanaklarını artırmaya çalışıyoruz, kariyer seçenekleri sunuyoruz."

"Zor anları onların yardımıyla aşabiliyorum"

Görevi nedeniyle eve sıklıkla iş götürmek zorunda kaldığını anlatan Çelik, şöyle konuştu:

"Beni kimse buna zorlamıyor ama projeler de başka türlü çıkmıyor. Çünkü 08.00-17.00 arası sadece günlük işleri götürebildiğim bir zaman dilimi. Bu nedenlerle evde de yoğun çalışıyorum. Bu süreçte çocuğuma yeterince zaman ayıramadığım oluyor maalesef.

Zorlu bir gün geçirdiğimde, eve çok yorgun gittiğimde kızım yorgun bazen de üzgün bir anne görüyor. Bu durum beni vicdanen çok zorluyor. Kızım bu konuda yaşının üstünde anlayışlı davranıyor, ancak yine de bir keşkeniz kalıyor. Bu süreçlerde sosyal desteğe ihtiyaç duyuyorum. Bu konuda uzakta da olsalar annem ve kardeşlerim, yakın arkadaşlarım destek veriyorlar, birçok zor anı onların yardımıyla aşabiliyorum."

"Ankara Üniversitesinde cinsiyetsiz çalışılıyor"

Köklü bir fakültenin yöneticisi olmaktan duyduğu gururu dile getiren Çelik, "İlk kadın dekan olma sıfatıyla belki de hemcinslerimi daha iyi temsil etmek içgüdüsüyle çok çalışıyorum." dedi.

Ankara Üniversitesindekilerin cinsiyetsiz çalıştığını, üniversite kültüründe her cinse sadece meslektaş olarak bakıldığını belirten Çelik, kendisinin de bu şekilde çalıştığını anlattı.

Çelik, hiçbir öğretim üyesinden, personelden olumsuz tek bir yaklaşım görmediğine işaret ederek, "Her yerde nezaket gördüm. Bu kurumda çalıştığım için kendimi çok şanslı sayıyorum." diye konuştu.

AÜ Tıp Fakültesi yönetimde kadın sayısının fazla olduğunu ancak tercihlerini cinsiyet üzerinden değil liyakat üzerinden yaptığını vurgulayan Çelik, başarılı kadınlarla çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Kadın ve erkek birbirini tamamlıyor"

Kadın yöneticilerin anne, erkek yöneticilerin ise baba temasına uygun mesajlar verdiğini ifade eden Çelik, "Gördüğüm şu ki erkek ve kadın her şekilde birbirini çok güzel tamamlıyor. Birinin düşünemediğini öbürü düşünüyor veya fark ediyor. Kararlar ortaklaşa alındığında, iki el birlikte hareket ettiğinde güzel şeyler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, kadınların nitelikli yöneticilik yapabileceğine inancını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadınlar farklı bakış açıları sağlıyor. Daha çok kadının yönetici olmasının ülkemize çok şey katacağına inanıyorum. Bu nedenle hemcinslerime bu görevlerde yer almalarını, buna ülkemizin ve dünyanın gereksinimi bulunduğunu söylemek istiyorum."