Tıp Fakültesini birincilikle bitirdi... Bir gün sonra kalp krizi geçiren babasının takibini yapıyor

Aydın'da yaşayan ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olan Cansu Büyüktarakçı, mezuniyet gecesinde büyük mutluluk yaşadı. Diplomasını da babasıMesut Büyüktaraç ile birlikte aldı. Ancak ertesi gün babası kalp krizi geçirdi. Mutluluğu üzüntüye dönen genç doktor, babasını, intörn olarak görev yaptığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Baba Büyüktarakçı'ya burada Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz ve kalp damar cerrahisi ekibi tarafından anjiyo ve baypass yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde Mesut Büyüktarakçı, yoğun bakımındaki tedavisinin ardından normal odaya alındı.

Sağlık durumu giderek iyileşen babasının takibi ve tetkiklerini yapan Cansu Büyüktarakçı, hayatının en unutulmaz olayını yaşadığını söyledi.

Mezuniyetinin ardından babsının kalp krizi geçirmesiyle büyük şok yaşadığını ifade eden Cansu Büyüktarakçı, "Babam birincilikle mezun olduğum törenimde çok mutluydu. Daha önceden de birkaç kalp ağrısı semptomu göstermişti ancak ciddi değildi. Ben çok büyük bir mutluluğun ardından böyle bir haber aldım ve hayatımın en unutulmaz olayını yaşadım. Hiç beklemediğim şekilde, her şey bir saatta gerçekleşti. Anjiyoya girdi, bypass kararı alındı, koşturmanın içinde ne yaşadığımı bile anlayamadım. Önceki günün mutluluğu, şok ve büyük bir üzüntü bir aradaydı benim için" dedi.

BİR GÜN ÖNCE MEZUNİYET TÖRENİ VARDI

Büyüktarakçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Törende Rektör vekili, diplomamı takdim ederken babamla birlikte sahnedeydik. Ertesi gün babamda kalp krizi bulguları gelişti, durumunun acil olduğunu ve anjiyoya alınması gerektiğini öğrendik. Anjiyoya alındı. Anjiyo sonucunda ise 'koroner arter' denilen kalbi besleyen damarlarda tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Bu tıkanıklığın anjiyo ile giderilemeyecek kadar ciddi olduğu ve bypass yapılması gerektiği saptandı. Bu süreçten sonra devreye Prof. Dr. Ali Gürbüz hocam ve kalp damar cerrahisi ekibi girdi. Babama bypass yapıldı ve beş damarı değişti. Babamın ameliyatı çok başarılı geçti. Şimdi sağlık durumu oldukça iyi. Türkiye'de sayılı kalp nakli yapan merkezlerden birinin olması, hibrit ameliyathaneye sahip olması ve kendi üniversite hastanem olmasından dolayı babamın burada ameliyat olmasından oldukça memnunum. Başta Prof. Dr. Ali Gürbüz hocam olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum."

'BABAMIN TEDAVİSİNDE YER ALMAKTAN MUTLUYUM'

Babasının kısa süre içinde toparladığını belirten Cansu Büyüktarakçı, "Şu anda aynı hastanede görev yapıyorum ve babamın yanındayım, süreç benim için iyi ilerliyor. Kendi hastanemde, bildiğim bir klinikteyiz. Burada babamla çok iyi ilgileniliyor. Babamın benimle olmasından ve takibinde, tedavisinde benim de yer almamdan dolayı çok mutluyum. Babam yoğun bakımdan birkaç gün önce çıktı. Yemeğini yiyebiliyor, yardımla yürüyebiliyor, dolayısıyla sağlık durumu iyi. Bundan sonra daha dikkatli olması gerektiğini kendi de biz de anladık, umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.

'KIZIMLA GURUR DUYUYORUM'

Tedavisi devam eden baba Mesut Büyüktarakçı ise gözyaşları içinde, "Mezuniyetin bir gün sonrasında böyle bir hadise gelişti. Farkında olamadığım derecede hayati tehlikem varmış. Başta kızıma ve hastanemize teşekkür ediyorum. Kızım iyi ki var. Onunla gurur duyuyorum" diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Ali Gürbüz de "Cansu bizim öğrencimiz, okulu birincilikle bitirdi. Diploma töreninde babası ile birlikte sahnedeydi. Ancak baba o gece yaşadığı bir göğüs spazmıyla hastanemize başvuruldu. Burada hemen yapılan anjiyonun ardından damar tıkanıklığı tespit ettik ve beşli bypass uyguladık. Şu anda gayet iyi. Kızı da başında. Bir hastası olarak onu takip ediyor" dedi.

