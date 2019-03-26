Tıp Fakültesinin eğitimli kedisi sosyal medyanın gündeminde

Hayvanlar hayatın her yerinde.

Kimi zaman evin baş köşesinde, kimi zaman sokakta...

Bu seferki ise daha farklı bir yerde. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin kedisi, eğitimle iç içe yaşıyor. Öğrenciler ve akademisyenler onu çok seviyor.

Onun adına sosyal medya hesabı bile var. 17 bin takipçisi olan kedinin paylaşımlarının altında ise esprili yazılar bulunuyor.

"Kısa boylu kediler tam sarılmalık değil mi?, dahilerde sıkça rastlanan uyku bozukluğuna yakalandım, derste hoca bana aniden soru sorunca yaşadığım 'Ben mi?' arkaya bakışı."

O okulu, okulu da onu çok seviyor. Sevimli kedi, sosyal medya hesabından öğrencilerin neşesi olmaya devam ediyor.