Tıp literatüründe bir ilk: Kansız karaciğer nakli yapıldı

NTV’de yer alan Pınar İlik Üçer’in haberine göre; Hakan Çor Yahova şahidi ve dini inanışı nedeniyle kan alıp vermesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Çor geçtiğimiz Ağustos ayında aniden rahatsızlandı. Hastaneye gitti ve karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendi. Ancak Yahova şahitleri inançları gereği kan nakli yaptırmıyor. Kuyumculuk yapan Hakan Çor uzun bir araştırma yaptı. Genel cerrah Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibi hiçbir kan ve kan ürünü kullanmadan ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Operasyonun tıp literatüründe bir ilk olduğu belirtiliyor.

Genel cerrah Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat operasyon ile ilgili “Karaciğer yetmezliği ve sirozda hastalarda özellikle kanamaya meyil çoktur. Kan kullanmadan yapılan, kadavradan yapılan birkaç vaka var ama canlıdan yapılan, hiç kan kullanılmayan ve kan ürünü kullanılmayan dünyadaki ilk vaka” dedi.

Çor ameliyat için dünyadaki birçok hastaneyi araştırdı ve doktorlar operasyonu yapmayı kabul etmedi. Çor yaşadığı süreci “Fransa’daki büyük bir hastaneden oradaki bir doktorla irtibata geçildi. Fakat kendisi böyle bir ameliyatı kansız yapamayacağını telaffuz etti. Nereyi araştırdıysak her yerden kapılar yüzümüze kapandı.” ifadeleri ile aktardı.

Operasyon sırasında kan ve kan ürünü kullanılmaması için özel bir çalışma yapıldığı belirtilen ameliyat ile ilgili “Özellikle karaciğerin çıktığı dönem kanama riskinin en yüksek olduğu dönem. Koruyucu bazı ilaçlarla o dönemde kanamayı önledik. Bu şekilde kansız bir ameliyat gerçekleşmiş oldu.” Açıklaması yapıldı.

Çor için 15 kişi donör olmak için testlere girdi. Donör Fransa’da yaşayan yeğeni Julia Çor oldu. Başarılı geçen zorlu operasyon sonrasında Hakan Çor sağlığına kavuştu.