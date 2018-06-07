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Tıp literatürünün en nadir vakalarından: 3 DNA'ya sahip
17 yaşındaki Dolunay Deniz vücudunda ablası ve dayısının DNA'sıyla birlikte 3 DNA taşıyor. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Müge Gökçe, "Bu literatürde az görülen bir durum. Türkiye'de hiç yok. Dünyada 7-8 vaka var" dedi
Tıp literatürünün en nadir vakalarından: 3 DNA'ya sahip
07 Haziran 2018 - NTV Melike Şahin
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Dolunay Deniz henüz 17 yaşında. Kanında ayrı saçında ayrı karaciğerinde ayrı bir DNA taşıyor. Dünyada bir vücutta 3 DNA taşıyan sayılı insanlardan biri.

NTV'den Melike Şahin'in haberine göre 2 yıl önce lösemi teşhisi konulan Dolunay Deniz'e ablasından ilik nakli yapıldı. Çocuk Hematolojisi Uzmanı Doç. Dr. Müge Gökçe, "Nakilden bir ay sonra karaciğerde ilik savaşı olduğunu gördük. Yani ablanın hücreleri Dolunay'ın karaciğeriyle savaşıyordu. İlaç  tedavisi uyguladık. Ama hepsine yanıtsız kaldı" diye konuştu.

3 ay önce dayısının karaciğerinden bir parça nakledilen Deniz, şimdi bir ilik bir karaciğer nakli, 3 DNA ile sağlıklı bir genç olarak hayatına devam ediyor. Deniz, bu 3 DNA'nın birbirleriyle savaşmaması için ömür boyu ilaç tedavisine devam edecek.

Anahtar Kelimeler:

dna losemi doc dr muge gokce dolunay deniz

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2
1) tergan (doktor)
07.06.2018 13:19:04
kimerizm diye bir şey var o kadar da nadir değil.
https://nbeyin.com.tr/ilginc-bir-genetik-vaka-kimerizm-2/
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