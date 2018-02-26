Tıp öğrencileri bir araya geldi: 'Öğrenciler araştırma ve projeler için desteklenmeli'

Tıp öğrencilerini sosyal ve bilimsel açıdan desteklemeyi amaçlayan Türk Tıp Öğrencileri Birliği Birinci Bölge toplantısı İstinye Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 2 gün süren etkinlikte, yıl içerisinde yapılacak etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri masaya yatırıldı. Türk Tıp Öğrencileri Birliği'nin 66 yıllık bir sivil toplum kuruluşu olduğuna dikkat çeken İSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Birlik, 1952 yılında kuruldu. Hem sosyal hem bilimsel iki temel amacı olan bir öğrenci birliği ve herhangi bir kar amacı gütmüyor" dedi.

İSÜ Tıp Fakültesi'nin kronolojik olarak çok genç bir üniversite olduğunu belirten Prof. Dr. Erdal Karaöz, "Biyolojik olarak köklü bir geçmişimiz var. Bünyemizde barındırdığımız akademik kadronun hemen hepsi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış öğretim üyelerinden oluşuyor. Öğrencilerimizle ilk günden bu yana çok ciddi temaslarımız oldu. Yaklaşık 200 öğrencimizin 50'si yurtdışından geliyor. Bu öğrencilerimizin daha ilk günlerde Türk Tıp Öğrencileri Birliği'ne olan ilgileri bizim desteklerimizle bugünlere geldi. Organizasyonun tamamını öğrencilerimiz yaptı. Biz sadece onların ihtiyaç duyduğu desteği sağladık" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ ARAŞTIRMACI HEKİMLER YETİŞTİRMEK"

Öğrencileri teorik bilginin yanı sıra araştırmaya yönlendirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Karaöz, "Kurguladığımız araştırma merkezlerimiz vesilesiyle öğrencilerimizi araştırmaya ve proje üretmeye yönlendiriyoruz. Projelere onlarla birlikte başvuruyoruz ve laboratuvarlarımızda birebir çalışarak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmaları da devam ettiriyorlar. Hedefimiz öğrencilerimizi güçlü araştırmacı hekimler olarak yetiştirmek" ifadelerini kullandı.

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi ve İstinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özdeliorman, yıl içindeki projelerini bağış kabul etmeden kendi çabalarıyla gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Özdeliorman, halkı sağlıkla ilgili basit konuların yanı sıra HIV virüsü gibi ciddi sağlık problemleriyle ilgili de bilgilendirdiklerini belirterek çalışmalarını şu sözlerle anlattı:

"El yıkama gibi en basit sağlık öğelerinden tutarak, en komplike tıbbi hastalıklara kadar halkımızı bilgilendiriyoruz. Anaokulundan ilkokula kadar öğrencileri ziyaretlerimiz oluyor. Küçüklerimizi bilgilendirip doktor korkusunu nasıl yeneceklerini öğretiyoruz. Örneğin, geçen yıl bir ilkokulu ziyaret ettik ve orada küçük çocukların doktor korkusunu yenmesine yardımcı olduk. Doktordan korkmamaları gerektiğini çeşitli ders ve etkinliklerle onlara anlattık. HIV virüsüne dikkat çekmek için halkımızı detaylı şekilde bilgilendirdik. Halkımıza açık bir şekilde konuşamadıkları konularla ilgili olarak da hekimlerle rahatlıkla konuşmaları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yaptık."