Tıp öğrencileri kongresinde ana fikir: 'Ben biliyorum' demekten kaçının!

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu (TÜBAT) tarafından uluslararası alanda 4'üncüsü, ulusal alanda 12'ncisi düzenlenen, dünyada kardiyo onkoloji alanında ilk tıp öğrenci kongresi olma özelliğini taşıyan kongre, Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Akademik Danışmanlığını TÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cafer Zorkun’un üstlendiği, 13 ülkeden 200 katılımcının sözlü sunum ve poster bildirilerle katıldığı kongrenin açılışına, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, TÜ Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, TÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dahili Bilimler Başkanı ve Kongre Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fatih Özçelik, TÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu ve Kardiyo Onkoloji Tıp Öğrenci Kongresi Başkanı Atilla Ülkücü, Bilimsel Araştırma Topluluğu Bilimsel Program Sorumlusu Nazlı Polat, Bilimsel Araştırma Topluluğu Genel Sekreteri Atakan Dündar ile yurt içi ve yurt dışından akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kongre açılışında konuşan rektör Tabakoğlu, TÜ Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Atilla Ülkücü nezdinde, topluluğun tüm üyelerini, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalar nedeniyle kutladı.

Daima sorgulama, araştırmaya ile bilgilerin taze tutulması gerektiğine vurgu yapan Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Ben biliyorum' demekten kaçının, sürekli yeni şeyler öğrenmeye odaklanın. İlim, koca bir okyanussa bilgi o okyanustan çıkardığımız parmağımızda kalan serinliktir. Her konuda, söylenebilecek yeni sözler vardır ve o sözleri de bulup çıkaracak olanlar sizlersiniz. Bakın, ne kadar güzel işler başarıyorsunuz. Bir öğrencinin, bilgiye sahip çıkarak bir kongre hazırlamasından, makale hazırlayıp sunmasından daha değerli bir şey yoktur.”

Türkiye’de tek ve dünyada ilk 18 içinde yer alan bir tıp dergisini, Trakya Üniversitesi öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının hazırladığını belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Bundan gurur duyuyoruz, bizler sizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Sizler, bizlerden daha ileriye gidecek, sesinizi tüm dünyada yankılatacaksınız. Akredite olmuş bir tıp eğitiminin verildiği bir üniversitenin öğrencileri olarak bunun gururunu gittiğiniz her yerde yaşayacağınıza inanıyorum. Başarılı bir kongre olmasını diliyorum.” dedi.

İstanbul’u ve Balkanlar’ı fethederek üç kıtada hüküm süren medeniyetin, pek çok farklı kültürü Edirne’de hoşgörü içerisinde yaşattığına da vurgu yapan rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Medeniyetimizin izleri ve özleri sizlerledir. Zaman ve mekan, gelecek artık sizlere emanettir.” diyerek sözlerini tamamladı.

Kongre kapsamında, Trakya Üniversitesi Genel Sekreteri ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, "Tıp ve Felsefe" ilişkisini konu edinen sunum gerçekleştirdi.