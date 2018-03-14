Tıp öğrencisi 1 günlüğüne dekanlık koltuğuna oturdu!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Samet Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 1 günlüğüne dekanlık koltuğuna oturdu.

OMÜ Tıp Fakültesi'nde Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi stajyer doktor Samet Şahin, sembolik olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir'in koltuğuna oturdu.

Tıp Bayramı hakkında konuşan stajyer doktor Samet Şahin, "Hangi koşullar altında olursak olalım Türk hekimleri olarak her türlü savaşta afette hiç düşünmeden elimizden geldiğince görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışacağız. Çünkü bizler bunun unutulmaz örneğini 103 yıl öne Çanakkale Conk Bayırı'nda, Anafartalar'da şehit olan tıbbiyeli atalarımızdan gördük. Tüm bu tarihi öneminin yanında 14 Mart bizlerin bir yandan ülkenin sağlık sorunlarına, sorunların çözümlerine ve kendi özlük haklarımıza dikkat çekmemize imkan sağlayan çok önemli bir gündür. Ne yazık ki bugün ülkemizin birçok yerinde hakarete uğrayan, darp edilen, hatta öldürülen onlarca meslektaşımız var. Alınan yanlış kararlar, politik sebeplerle halkın hekimlere karşı kışkırtılması ve alınamayan gerekli güvenlik önlemleri bu olayların artışına zemin hazırlamıştır. Bunun yanında birinci görevi tıp öğrencisi yetiştirmek olan üniversite hastanelerinin sağlık politikaları neticesinde hizmet öncelikli değerlendirilmesi öğretim üyelerinin ve hekimlerinin performans sistemiyle ezilmesi tıp öğrencilerinin hastanenin personel eksiğini kapatmak için kullanılması tıp eğitiminin kalitesizleşmesine sebep olmakta ve Türk sağlık hizmetinin geleceğini tehdit etmektedir. Sözlerimi tıp camiasındaki herkesin üzerine düşen görevi yapacağı umuduyla ve modern Türkiye'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' vasiyetine layık hekimler olarak görevimizi yerine getirerek milletimize hizmet edeceğimizi söyleyerek bitiriyorum. Tüm meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğe Dekan Yardımcıları Levent Güngör, Tıp Fakültesi Merkez Müdürü ve Erişkin Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak ve Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak da katıldı.