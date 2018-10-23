SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp öğrencisi fenomen Berika 'doktorlar suratımıza bakmıyor' dedi sosyal medyadan tepki yağdı
Sosyal medya fenomeni Tıp öğrencisi Berika Demir'in katıldığı programda hekimler ile ilgili söylemleri sosyal medyada tepkiye neden oldu
Tıp öğrencisi fenomen Berika 'doktorlar suratımıza bakmıyor' dedi sosyal medyadan tepki yağdı
23 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN- İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, öğrencilere verdiği burslar ve kitap yardımları ile daha önce adından söz ettirmişti. 

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berika Demir katıldığı bir programda "Sosyal doktor da olmak çok önemli. Doktora gidiyoruz. Suratımıza bakmadan bizi muayene eden doktorlarımız oluyor." sözleri sosyal medyada da tepkilere sebep oldu. Sosyal medya fenomeni tıp öğrencisinin sözlerine yöneltilen tepkilerde "doktorları hedef gösterdiği, Tıp Etiği ve Ahlâkından yoksun olarak konuştuğu ve doktorların gerçek dünyasından bihaber olduğu" yönündeki eleştiriler dikkat çekti. 

Doktor adayı Berika sosyal medyayı sallıyor! Sanal alemden kazandığı parayla burs veriyor! 

 

Anahtar Kelimeler:

berika demir sosyal medya tip fakultesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
3
1) GAZİ SERDENGEÇTİ (İŞYERİ HEKİMİ)
23.10.2018 16:18:33
editör sence bunun haber değeri var mı?
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
organ nakli Prof. Dr. Acar Tüzüner yapay organdü tip fakultesi doc. dr. mansur daggulu bobrek tasikirklareli ozan kayaomega-3 Prof. Dr. Ayper Somer cocuk sagligiktü tıp fakültesi Prof. Dr. Süleyman BaykalBERİKA DEMİR SOSYAL MEDYA TIP FAKÜLTESİProf. Dr. İlknur Arslanoğlu Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesijan gruber yale-nus universitesi iplik kurtlariakademik ilan akademik personel kütahya sağlık bilimleri üniversitesigebe okulu mersin sehir hastanesiyeni hucre protein kompleksiopr. dr. afsin yaveri opr. dr. rafet tok acik kalp ameliyatijaponya masahiko shibayama tokyo tip universitesisedef hastaligi dr. muge merte-nabız şuayip birinci teletıp Algoloji Prof. Dr. İlhan Öztekinhuseyin gurhanmesane kanseri ürolojirenkli kod hasta yakını tatbikat infertilite başkent üniversitesi ali haberal turgut noyanhepatit sağlık bakanlığı sağlık planısarılık recep tayyip erdoğan saglik hizmeti şehir hastaneleri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
24/10-25/10İlaç ve Tıbbi Cihazlar Zirvesi ve FuarıECZACILIKANKA
25/10-28/102. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji KongresiKADIN...İSTA
25/10-28/106. EndoBridge MeetingENDOKRİNO...ANTA
26/10-29/1027. Ulusal Üroloji KongresiÜROLOJİKIBR
03/11-03/11IV. Davranış Nörolojisi ve Demans OkuluNÖROLOJİİSTA
31/10-03/11TMFTP 11. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
31/10-03/11Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal KongresiKADIN...İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.