Tıp öğrencisi fenomen Berika 'doktorlar suratımıza bakmıyor' dedi sosyal medyadan tepki yağdı

MEDİMAGAZİN- İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar, öğrencilere verdiği burslar ve kitap yardımları ile daha önce adından söz ettirmişti.

Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berika Demir katıldığı bir programda "Sosyal doktor da olmak çok önemli. Doktora gidiyoruz. Suratımıza bakmadan bizi muayene eden doktorlarımız oluyor." sözleri sosyal medyada da tepkilere sebep oldu. Sosyal medya fenomeni tıp öğrencisinin sözlerine yöneltilen tepkilerde "doktorları hedef gösterdiği, Tıp Etiği ve Ahlâkından yoksun olarak konuştuğu ve doktorların gerçek dünyasından bihaber olduğu" yönündeki eleştiriler dikkat çekti.