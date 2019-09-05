Tıp öğrencisi soruyor: Bir hasta vefat edince sadece hasta yakını mı üzülüyor sanıyorsunuz?

Sosyal medya sağlık çalışanlarının sıkça çalışma ortamlarından görselleri ve anıları paylaştığı bir mecra haline geldi. Yoğun çalışma ortamlarında ancak sosyal medya ile günlerini yansıtabilen sağlık çalışanlarından birinin son paylaşımı hekimlerin çalışma koşullarını ve mesleki yükümlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kör fotoğrafçı kullanıcı adı ile paylaşım yapan hesaptaki Hekim Profili analizi şu şekilde:

Bugün Beyin Cerrahisi bölümünde dersim vardı. Bizden sorumlu profesör ile hastaları geziyorduk. Yoğun bakımdaki bir hastanın başına geldiğimizde ise hastane berberinin hastanın sakalındaki dikişli yeri çekindiğinden dolayı tıraş etmediğini gördük. Hocamız ise orada herhangi bir kir birikimi olmaması için hastanın sakalını köpükletip kendi jileti alıp kesti hastanın sakalını.

​Bu fotoğraftaki ise dayım. Memlekette aile hekimi. Hasta olmasına rağmen serum taktırıp işine devam ediyor.

​Bu fotoğraftaki ise dayım. Memlekette aile hekimi. Hasta olmasına rağmen serum taktırıp işine devam ediyor. Bugün bir hasta hastanede fenalaşmış, mavi kod verilmiş ve hastane içi acil ekibi hastanın yanına gelmişti. ilk müdahalesi orda yapıldıktan sonra sedye ile acile götürülürken bir asistan da sedyenin üstüne çıkmış kalp masajına devam ediyordu, her zamanki gibi. Hiç kalp masajı yaptınız mı, ne kadar yorucu ve stresli bir iş olduğunu biliyor musunuz? Bir de bunu hareket eden sedye üzerinde yaptığınızı düşünün. Bir de o hasta kaybedilse yaşanacak üzüntüyü. Bir hasta vefat edince sadece hasta yakını mı üzülüyor sanıyorsunuz?



Diyeceksiniz ki bunu bize neden anlatıyorsun? Şunu anlatmaya çalışıyorum size, bir profesör dahi olsa siz bilinçsiz şekilde uyurken sizin sağlığınızın en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Ve hasta yakınlarının bundan zerre haberleri olmuyor. Maaşını alıyor efendim, diyenler olur belki. Evet alıyor herkes gibi, herkes gibi yaptığı işin karşılığını almayı bekliyor illa. Ama unutmayın ki biz orda sizin iyiliğiniz için varız. Biz gece gündüz demeden çalışıyoruz ki siz iyi olun. Biz size bu kadar değer veriyorsak siz de kendinize ve bize bu değeri verin.