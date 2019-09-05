Tıp öğrencisi soruyor: Bir hasta vefat edince sadece hasta yakını mı üzülüyor sanıyorsunuz?

ARŞİV
Sosyal medya sağlık çalışanlarının sıkça çalışma ortamlarından görselleri ve anıları paylaştığı bir mecra haline geldi. Yoğun çalışma ortamlarında ancak sosyal medya ile günlerini yansıtabilen sağlık çalışanlarından birinin son paylaşımı hekimlerin çalışma koşullarını ve mesleki yükümlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kör fotoğrafçı kullanıcı adı ile paylaşım yapan hesaptaki Hekim Profili analizi şu şekilde:
Diyeceksiniz ki bunu bize neden anlatıyorsun? Şunu anlatmaya çalışıyorum size, bir profesör dahi olsa siz bilinçsiz şekilde uyurken sizin sağlığınızın en ince ayrıntısına kadar düşünüyor. Ve hasta yakınlarının bundan zerre haberleri olmuyor. Maaşını alıyor efendim, diyenler olur belki. Evet alıyor herkes gibi, herkes gibi yaptığı işin karşılığını almayı bekliyor illa. Ama unutmayın ki biz orda sizin iyiliğiniz için varız. Biz gece gündüz demeden çalışıyoruz ki siz iyi olun. Biz size bu kadar değer veriyorsak siz de kendinize ve bize bu değeri verin.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA
|20/09-20/09
|7. Geriatri Günleri
|GERİATRİ
|İZMİ
|19/09-22/09
|14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR