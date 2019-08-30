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Tıp Profesörü, 7'nci kattan atlayarak intihar etti
İzmir'in Bornova ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu ve Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu (51), iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Tıp Profesörü, 7'nci kattan atlayarak intihar etti
30 Ağustos 2019 -
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İZMİR-Olay, saat 23.30 sıralarında Evka-3 Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü, Pediatrik Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı ve Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu olduğu öğrenilen Prof. Dr. Tolga Fikri Köroğlu, iddiaya göre 7'nci kattaki evinin balkonundan kendini boşluğa bıraktı. Apartmanın bahçesine düşen Köroğlu ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Profesörün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

prof dr tolga fikri koroglu

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