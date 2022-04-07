Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıp profesörü, kimse öğretim üyeliğini tercih etmediği için emekliye ayrılamıyor
Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı’na öğretim üyesi bulunamadığı için emekli olamadı. Çocuk Kliniği tarihinde ilk kez, öğretim üyeliği için herhangi bir aday çıkmadı. Ömeroğlu, “Bu çok üzücü ve üniversitelerin geldiği durumu ortaya koyuyor” dedi.
Tıp profesörü, kimse öğretim üyeliğini tercih etmediği için emekliye ayrılamıyor
07 Nisan 2022 08:49 - Diken Mesude Erşan
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, yerine bir aday bulunmadığı için emekli olamıyor. 10 ay içinde Ömeroğlu’nun yerine biri aday çıkmazsa, çocuk kardiyolojisi bilim dalının kapatılması gündeme gelecek.

Diken’den Mesude Erşan’ın haberine göre, Ömeroğlu’nun, 25 Ocak’ta 67 yaşını doldurması nedeniyle yaş haddinden ötürü mecburen emekli olması gerekiyordu.

Çocuk romatolojisi bilim dalı başkanlığı için çok güven duyduğu bir öğretim üyesi bulundu. Ancak çocuk kardiyoloji bilim dalı için öğretim üyesi yoktu. Kürsüdeki daha genç bir öğretim üyesi, yurt dışına gideceği için emekliliğini isteyince bilim dalında sadece Ömeroğlu kaldı.

Ömeroğlu da emekli olursa, bilim dalı öğretim üyesiz kalacak ve iki yan dal uzmanlık öğrencisinin eğitimi yarım kalacaktı. Eğitimlerini sürdürebilmek için başka bir yer bulmaları gerekecekti.

Klinik tarihinde bir ilk: Tercih eden çıkmadı

Ömeroğlu, emekliliğine bir yıl kala bütün gayretiyle yerine bırakmak için öğretim üyesi çocuk kardiyoloğu aramaya başladı.

Ancak çocuk kliniği tarihinde ilk kez böyle birisi bulunamadı. Kadronun hazır olmasına rağmen, Türkiye’nin 195 yaşındaki bu köklü ve prestijli tıp fakültesinin çocuk kardiyolojisi bilim dalında öğretim üyeliğini tercih eden çıkmadı. Ömeroğlu, “Bu çok üzücü ve üniversitelerin geldiği durumu ortaya koyuyor” dedi.

Genç uzmanların, doçentlerin performans dahil ellerine geçen ücretin yoksulluk sınırının altında olduğunu belirten Ömeroğlu, “İnsanların yaşaması, eğitimleri, ihtiyaçları, çocuklarını büyütmesi için haliyle paraya ihtiyaçları var. Gençler bu koşullarda fakültelere gelmiyor” dedi.

Emekli ikramiyesini henüz alamadı

Öğrencilerinin mağdur olmaması için Ömeroğlu ve fakülte yönetimi birlikte bir karar aldı. Ömeroğlu fedakârlık yaptı, emekli olmadı ve fakültede bir yıl daha, sözleşmeli olarak kaldı.

Ancak sistem bu fedakârlığı ödüllendirmek yerine cezalandırdı. Ömeroğlu’na emekli tazminatı ödenmedi (bir yıl sonra verilecek), diğer meslektaşları gibi performanstan pay ve ders ücreti de alamayacak. Ömeroğlu, yoksulluk sınırında olan ücretle bir yıl daha çalışacak.

Ömeroğlu, “Bilim dalımda, yan dalcı arkadaşların eğitimlerinin yarım kalmasını istemiyorum. Çapa’da böyle bir bilim dalının kapanmasına gönlüm razı olmadığı için koşulları kabul ettim. Düşünün bu kadar fedakârlık yapıyorum, emeklilik tazminatımı bile alamıyorum” diye sitem etti.

Kızı da göz hastalıkları hekimi olan Ömeroğlu “Kızımı hekim yapmaktan artık mutlu değilim. Bu koşullarda çalışılır gibi değil. Muhtemelen o da yurt dışına gidecek” diyor.

Anahtar Kelimeler:

prof dr rukiye eker omeroglu tip profersoru emeklilik

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
12
1) hasan ekim (dr)
07.04.2022 17:09:36
Prof. Dr. Abdurrahman Üner hoca tanıdığım deneyimli bir çocuk kardiyoloğudur. İstanbul Üniversitesi isterse zannedersem baş vurur. Hocamızda arzu ettiği emeklilik hayatına başlar.
People
54
2) Emekli (Cerrah)
07.04.2022 09:36:38
Avrupa bizi kıskanmadın da ne yapsın.Çapa gibi bir yerde öğretim üyeliğine dudak büküyoruz.Refah toplumu budur işte!
People
57
3) Akademisyenim (Yoğun)
07.04.2022 09:20:38
Bunlar iyi günlerimiz tadını çıkarın.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.