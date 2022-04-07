Tıp profesörü, kimse öğretim üyeliğini tercih etmediği için emekliye ayrılamıyor

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, yerine bir aday bulunmadığı için emekli olamıyor. 10 ay içinde Ömeroğlu’nun yerine biri aday çıkmazsa, çocuk kardiyolojisi bilim dalının kapatılması gündeme gelecek.

Diken’den Mesude Erşan’ın haberine göre, Ömeroğlu’nun, 25 Ocak’ta 67 yaşını doldurması nedeniyle yaş haddinden ötürü mecburen emekli olması gerekiyordu.

Çocuk romatolojisi bilim dalı başkanlığı için çok güven duyduğu bir öğretim üyesi bulundu. Ancak çocuk kardiyoloji bilim dalı için öğretim üyesi yoktu. Kürsüdeki daha genç bir öğretim üyesi, yurt dışına gideceği için emekliliğini isteyince bilim dalında sadece Ömeroğlu kaldı.

Ömeroğlu da emekli olursa, bilim dalı öğretim üyesiz kalacak ve iki yan dal uzmanlık öğrencisinin eğitimi yarım kalacaktı. Eğitimlerini sürdürebilmek için başka bir yer bulmaları gerekecekti.

Klinik tarihinde bir ilk: Tercih eden çıkmadı

Ömeroğlu, emekliliğine bir yıl kala bütün gayretiyle yerine bırakmak için öğretim üyesi çocuk kardiyoloğu aramaya başladı.

Ancak çocuk kliniği tarihinde ilk kez böyle birisi bulunamadı. Kadronun hazır olmasına rağmen, Türkiye’nin 195 yaşındaki bu köklü ve prestijli tıp fakültesinin çocuk kardiyolojisi bilim dalında öğretim üyeliğini tercih eden çıkmadı. Ömeroğlu, “Bu çok üzücü ve üniversitelerin geldiği durumu ortaya koyuyor” dedi.

Genç uzmanların, doçentlerin performans dahil ellerine geçen ücretin yoksulluk sınırının altında olduğunu belirten Ömeroğlu, “İnsanların yaşaması, eğitimleri, ihtiyaçları, çocuklarını büyütmesi için haliyle paraya ihtiyaçları var. Gençler bu koşullarda fakültelere gelmiyor” dedi.

Emekli ikramiyesini henüz alamadı

Öğrencilerinin mağdur olmaması için Ömeroğlu ve fakülte yönetimi birlikte bir karar aldı. Ömeroğlu fedakârlık yaptı, emekli olmadı ve fakültede bir yıl daha, sözleşmeli olarak kaldı.

Ancak sistem bu fedakârlığı ödüllendirmek yerine cezalandırdı. Ömeroğlu’na emekli tazminatı ödenmedi (bir yıl sonra verilecek), diğer meslektaşları gibi performanstan pay ve ders ücreti de alamayacak. Ömeroğlu, yoksulluk sınırında olan ücretle bir yıl daha çalışacak.

Ömeroğlu, “Bilim dalımda, yan dalcı arkadaşların eğitimlerinin yarım kalmasını istemiyorum. Çapa’da böyle bir bilim dalının kapanmasına gönlüm razı olmadığı için koşulları kabul ettim. Düşünün bu kadar fedakârlık yapıyorum, emeklilik tazminatımı bile alamıyorum” diye sitem etti.

Kızı da göz hastalıkları hekimi olan Ömeroğlu “Kızımı hekim yapmaktan artık mutlu değilim. Bu koşullarda çalışılır gibi değil. Muhtemelen o da yurt dışına gidecek” diyor.